Sintek Photronics: Apple'a dokunmatik panel göndermedik

Geçtiğimiz hafta Digitimes, endüstrideki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Sintek Photronics'in yeni nesil iMac'ler için hazırladığı dokunmatik panelleri Apple'a gönderdiğini iddia etmişti.

Ancak bugün Digitimes'a konuyla ilgili konuşan Sintek Photronics'in kıdemli başkanı ve basın sözcüsü Barry Wu; iddiaları yalanlayarak Apple'a kapasitif dokunmatik panel göndermeklerini açıkladı.

İlk defa bu yılın başında dile getirilen dedikodularla birlikte Apple'ın aldığı bazı patentlerle de gerçek olma ihtimali güçlenen dokunmatik ekranlı iMac'lerin; Mac OS X ile iOS'i içeren hibrid bir işletim sistemiyle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.