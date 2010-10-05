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Sintek Photronics: Apple'a dokunmatik panel göndermedik

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Digitimes, endüstrideki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Sintek Photronics'in yeni nesil iMac'ler için hazırladığı dokunmatik panelleri Apple'a gönderdiğini iddia etmişti.

Ancak bugün Digitimes'a konuyla ilgili konuşan Sintek Photronics'in kıdemli başkanı ve basın sözcüsü Barry Wu; iddiaları yalanlayarak Apple'a kapasitif dokunmatik panel göndermeklerini açıkladı.

İlk defa bu yılın başında dile getirilen dedikodularla birlikte Apple'ın aldığı bazı patentlerle de gerçek olma ihtimali güçlenen dokunmatik ekranlı iMac'lerin; Mac OS X ile iOS'i içeren hibrid bir işletim sistemiyle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.


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Batuist 9 yıl
mükemmel olurdu.. zamanla macler PCleride geçerlerse hiç şaşırmam..
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Guest-83CCFA9C4 9 yıl
Adamlar en kaliteli dokunmatiği telefonda yapmışlar, bilgisayarda başkalarına ihtiyaç duymazlar.. ;)
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Krandei 9 yıl
Apple yeni ürün çıkarma dönemlerinde müşteriler tarafından Push ediliyor gibi. Yeni bir ürün çıkmadan önce dedikodular başlıyor, bu dedikodular spesifik özellikler haline geliyor, bir süre sonra özellikler şekilleniyor falan derken bir de bakıyorsunuz ki 4-5 ay sonra apple o ürünü çıkarmış.

Acaba bu dedikoduları yayan da Apple mıdır? Düşünsenize, bir ürünü çıkardıktan sonra sevilip sevilmediğini anlamak var, bir de dedikodularını ortaya çıkarıp, sevilen dedikodulardaki özellikleri ürüne koymak, sevilmeyenleri elemek var.
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