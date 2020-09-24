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    Sırada LG K62 ve K52 akıllı telefonları var

    LG K62 ve K52 akıllı telefonlarında 6.6 inçlik IPS ekran, nokta çentik tasarımı, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler mevcut.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu hafta LG’nin tanıtım haftası oldu diyebiliriz. LG K42 ve LG K71 akıllı telefonların ardından LG K62 ve LG K52 akıllı telefon modelleri de resmiyet kazandı. Yeni modeller biraz daha alt seviyeye iniyor.

    LG K62 özellikleri

    LG K62 modelinde 6.6 inçlik Full HD+ çözünürlükte IPS bir ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımı olmasına rağmen kenarların biraz kalın olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Parmak izi okuyucu kenar kısma monte edilmiş.

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    8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan akıllı telefonda 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine yer verilmiş. 4000mAh kapasiteli batarya için herhangi bir hızlı şarj açıklaması yer almıyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler yer alıyor. Kamera uygulamasında YouTube canlı yayın başlatma için özel bir tuş mevcut. Ön kamera ise 28MP çözünürlüğünde.

    LG K52 özellikleri

    LG K52 modeli genel hatlarıyla abisinin aynısı. Sadece ön kamera 13MP çözünürlüğünde ve depolama kapasitesi de 64GB. Her iki model askeri standartlara dayanıklı. Satışlar ise Ekim ayında başlayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/24/lg-k62-and-k52-unveiled-packing-6-6-inches-display-panels-and-48mp-quad-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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