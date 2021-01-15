Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu

PC oyunculuğu deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Steam, bildiğiniz gibi her yıl belli başlı büyük indirimler ile oyuncuların cüzdanını mutlu ediyor. Sıradaki Steam İndirimleri'nin yarihi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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Ayrıca Bkz. "280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz"

Genelde Steam'in yapacağı indirimlerin tarihi aşağı yukarı aynı tarihlerde olur. Ancak yine de Steam kesin tarihleri indirimlere çok kısa bir süre kaldığında açıklar. SteamDatabase isimli Twitter hesabı da sızdırılan bir Steam indiriminin tarihini paylaştı.

Lunar New Year, yani Çin Yeni Yılı'nda bildiğiniz gibi Steam her yıl bir indirim düzenler. Bu yılki indirim de 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta son bulacak. Siz alışveriş listenizi şimdiden hazırlayın.

Ayrıca Çin Yeni Yılı da 12 Şubat'a denk geliyor. takvime göre 2021 yılı Öküz Yılı.

https://www.gamespot.com/articles/when-is-the-next-steam-sale-start-date-leaked-for-steam-lunar-new-year-sale-2021/1100-6486327/

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