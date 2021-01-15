Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu

    PC oyunculuğunun en önemli platformlarından biri olan Steam'in önümüzdeki ilk indirimlerinin tarihi belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    3 sa.
    2,4b
    90
    4
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu

    PC oyunculuğu deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Steam, bildiğiniz gibi her yıl belli başlı büyük indirimler ile oyuncuların cüzdanını mutlu ediyor. Sıradaki Steam İndirimleri'nin yarihi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı

    Ayrıca Bkz. "280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz"

    Genelde Steam'in yapacağı indirimlerin tarihi aşağı yukarı aynı tarihlerde olur. Ancak yine de Steam kesin tarihleri indirimlere çok kısa bir süre kaldığında açıklar. SteamDatabase isimli Twitter hesabı da sızdırılan bir Steam indiriminin tarihini paylaştı.

    Lunar New Year, yani Çin Yeni Yılı'nda bildiğiniz gibi Steam her yıl bir indirim düzenler. Bu yılki indirim de 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta son bulacak. Siz alışveriş listenizi şimdiden hazırlayın.

    Ayrıca Çin Yeni Yılı da 12 Şubat'a denk geliyor. takvime göre 2021 yılı Öküz Yılı.



    https://www.gamespot.com/articles/when-is-the-next-steam-sale-start-date-leaked-for-steam-lunar-new-year-sale-2021/1100-6486327/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    57 dakika önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alınacak oyun kalmazsa öyle oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her iki üç ayda bir büyük indirimler oluyor ve gerçekten çok güzel oyunları çok çok makul fiyatlara bulabiliyorsun. Kötü yanı ise oyunların HDD içinde kapladığı alan gittikçe artıyor, yeni bir çok taşınabilir HDD almayı gerektiriyor. Bazı oyunların artık 100 gb'a varan boyutları ve indirme süreleri ile sabır taşı çatlatması. Üstelik oyunu beğenmediğinde 2+3 günlük indirim taşeronluğu çok kötü bir tecrübe yaratıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu çinliler yüzünden csgo piyasası 2 katına çıktı bi salın ya artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JaReD22 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirimlerin eski tadı yok
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. 3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli proje umut vadediyor 24 dk. Dijital Covid-19 aşı kartı için Microsoft ve Oracle iş birliği yapıyor 34 dk. İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü 52 dk. ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama 1 sa. Operatörlerden iş birliği: Yerli mesajlaşma uygulamaları kotadan yemeyecek 1 sa. Oscar kampanyası başlatılan Tom Holland'lı film Cherry'den ilk fragman paylaşıldı 1 sa. Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü 2 sa. WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz 2 sa. Sputnik V aşısının Twitter hesabı kısıtlandı 3 sa. ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu Sonraki 67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı enjekte edildi 5 sa. WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı! 11 sa. Hangi ülke ne kadar doz aşı uyguladı ? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ? 12 sa. Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor 12 sa. İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı 13 sa. Aksiyon RPG Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlara geliyor 14 sa. Kaptan Amerika rolünü tekrar oynaması için Chris Evans ile görüşülüyor 15 sa. İngiltere, Rolls-Royce ile birlikte uzay araçları için nükleer enerjiyle çalışan motor geliştirecek 15 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 08: Two Dots 16 sa. The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak 16 sa. AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak 17 sa. AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek 17 sa. Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı 17 sa. Psikolojik korku oyunu The Medium'dan "rahatsız edici" bir sinematik fragman yayınlandı 18 sa. Asus ROG Flow X13 melez oyuncu dizüstü tanıtıldı 19 sa. Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag 19 sa. 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz 19 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu 19 sa. Sızıntılar gerçek miydi?! "Tüm Samsung Galaxy S21 ailesini denedim!" 19 sa. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız