Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu

PC oyunculuğu deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Steam, bildiğiniz gibi her yıl belli başlı büyük indirimler ile oyuncuların cüzdanını mutlu ediyor. Sıradaki Steam İndirimleri'nin yarihi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.İlginizi Çekebilir Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı
Ayrıca Bkz. "280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz"
Genelde Steam'in yapacağı indirimlerin tarihi aşağı yukarı aynı tarihlerde olur. Ancak yine de Steam kesin tarihleri indirimlere çok kısa bir süre kaldığında açıklar. SteamDatabase isimli Twitter hesabı da sızdırılan bir Steam indiriminin tarihini paylaştı.
Lunar New Year, yani Çin Yeni Yılı'nda bildiğiniz gibi Steam her yıl bir indirim düzenler. Bu yılki indirim de 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta son bulacak. Siz alışveriş listenizi şimdiden hazırlayın.
Ayrıca Çin Yeni Yılı da 12 Şubat'a denk geliyor. takvime göre 2021 yılı Öküz Yılı.
https://www.gamespot.com/articles/when-is-the-next-steam-sale-start-date-leaked-for-steam-lunar-new-year-sale-2021/1100-6486327/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))