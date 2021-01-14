280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı. Bu hafta Epic Games'in yine büyük ve heyecanlandıran bir oyun verdiğini söylemek gerek.
Ayrıca Bkz. "CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı"İlginizi Çekebilir Ubisoft, açık dünya Star Wars oyunu duyurdu
Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun Star Wars evreninde geçen oyun Star Wars Battlefront II: Celebration Edition. Oyunun değeri 280 TL. Şu andan itibaren; 21 Ocak 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği oyun ise Galactic Civilizations III Ultimate Edition. O da 21 Ocak 2021'den itibaren bir hafta süreyle ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu hafta verilen oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hava yastıklı bisiklet kaskı
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
90gb içinden 17gb sonrası playable oluyor, 90gb nedir.
STAR WARS Battlefront II zaten Origin'de kurulu olanlar, oyunu Epic'den oynamak istediklerinde dosya taşıma vs. ekstra bir şey yapmalarına gerek yok;
edit : bu sorunu yaşayan çok kişi varmış. benim gibi oyunun originste normal sürümüne sahip olupta epic üzerindne celebration edition'u alıp iki hesabı birleştirdiğimizde originse epic games battlefront 2 diye ekleniyor ama eklenen standart sürüm, celebration edition değil. bununla ilgili bir fix üzerinde çalışıyormuş.
https://www.reddit.com/r/EpicGamesPC/comments/kxa5or/for_those_who_already_had_battlefront_2_basic_on/
Edit: Şimdi kütüphanede 'İndir' butonu göründü ve Origin'i indirmeye başladı.