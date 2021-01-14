280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz

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Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı. Bu hafta Epic Games'in yine büyük ve heyecanlandıran bir oyun verdiğini söylemek gerek.

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun Star Wars evreninde geçen oyun Star Wars Battlefront II: Celebration Edition. Oyunun değeri 280 TL. Şu andan itibaren; 21 Ocak 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği oyun ise Galactic Civilizations III Ultimate Edition. O da 21 Ocak 2021'den itibaren bir hafta süreyle ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu hafta verilen oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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