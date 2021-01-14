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    280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz

    Epic Games haftalık ücretsiz oyunlarına devam ediyor. Bu hafta Epic Games tam 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz veriyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,1b
    45
    14
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz
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    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı. Bu hafta Epic Games'in yine büyük ve heyecanlandıran bir oyun verdiğini söylemek gerek.

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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun Star Wars evreninde geçen oyun Star Wars Battlefront II: Celebration Edition. Oyunun değeri 280 TL. Şu andan itibaren; 21 Ocak 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

    Epic Games'in haftaya vereceği oyun ise Galactic Civilizations III Ultimate EditionO da 21 Ocak 2021'den itibaren bir hafta süreyle ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu hafta verilen oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 

    Kaçırmamanızı tavsiye ederiz. 



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    IcyTea Lemon (Furkan ) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sadece 90gb.

    90gb içinden 17gb sonrası playable oluyor, 90gb nedir.
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    Zabadabadab (e. ) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi oyun. Teşekkürler.
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    ti7800 (Eddie Morra) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Süper haber.
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    Kulspruta (Hasan ....) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu millete yaranılmaz epic kardeş, verme oyun falan :)
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    kayzersozetr (N E) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun çöp veya değil bir şekilde bir emek verilmiş,bedel ödenip ücretsiz sunulmuş.Eğerki ben para verip epicten oyun almış olsaydım ve steamden de aynı oyunu almış olsaydım.O zaman hangisinin daha iyi olup olmadığını kıyaslayabilirdim.
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    XanthiN (Ozan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun ana konusu: https://forum.donanimhaber.com/star-wars-battlefront-ii-pc--123705595


    STAR WARS Battlefront II zaten Origin'de kurulu olanlar, oyunu Epic'den oynamak istediklerinde dosya taşıma vs. ekstra bir şey yapmalarına gerek yok;

    • oyunu &#252;cretsiz biçime epic kütüphanenize ekleyin.
    • kütüphanenizde oyun zaten kurulu görünecek.
    • başlat'a tıklayın ve gelen pencerede origin'i epic ile eşleştirin.
    • eğer origin sürümünüz güncel ise epic için ekstra bir şey indirmez hemen oyun açılır.


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    1 Yanıt Yanıtla
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    wosswoss 1 sa. ( Mesaj Silindi ) XanthiN
    aynı şekilde origin kütüphanesine ekleniyor evet ama celebration edition olarak eklenmiyor, normal 2 tane battlefront 2 gözüküyor. nasıl update olacak ki


    edit : bu sorunu yaşayan çok kişi varmış. benim gibi oyunun originste normal sürümüne sahip olupta epic üzerindne celebration edition'u alıp iki hesabı birleştirdiğimizde originse epic games battlefront 2 diye ekleniyor ama eklenen standart sürüm, celebration edition değil. bununla ilgili bir fix üzerinde çalışıyormuş.

    https://www.reddit.com/r/EpicGamesPC/comments/kxa5or/for_those_who_already_had_battlefront_2_basic_on/
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    XanthiN (Ozan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Origin'de 100 saati aşkın oynamıştım gerçekten eğlenceli idi ve kaliteli grafikleri vardı.
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    Kerros (Deniz Çoban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Takip
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    Emre_z3 (Emre SOYTEKİN) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    -Kütüphaneye ekledim ama "Mevcut Değil" yazıyor ve indiremiyorum. Sizde de bu şekilde mi?

    Edit: Şimdi kütüphanede 'İndir' butonu göründü ve Origin'i indirmeye başladı.
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    agulera (R S) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ouwww yeeeaahhhh
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    1133 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition, Star Wars ve
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