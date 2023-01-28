Sıvı metalden robot geliştirildi: Terminatör 2'deki T-1000 gerçek oluyor

Yumuşak robotlar bilim ve endüstri için yeni bir şey değil, ancak bir dezavantajları var: Malzemeleri çok yumuşaktır ve bu da onları geleneksel katı hal robotlarına göre hız, hassasiyet ve güç açısından daha düşük hale getirir. Ancak uluslararası bir mühendis ekibi, yumuşak robotları devrim yaratmasa bile geleneksel robotlara yaklaştırabilecek galyum bazlı bir malzeme geliştirdi.
Tıp ve diğer sektörlerde kullanılabilir
Robot şu an LEGO aksiyon figürü boyutlarında, ancak bu onun benzersiz özelliklerini değiştirmiyor. Gösterilen videoda, robot kelimenin tam anlamıyla kafesin içinden sızıyor ve sıvı maddeyi tek bir bütün halinde topluyor.
Teorik olarak, böyle bir gelişme tıpta - yabancı cisimleri çıkarmak ve hastalıkları teşhis etmek için kullanılabilir. Ticari pazara girmesinin ise oldukça uzun zaman alacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?