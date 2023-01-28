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    Sıvı metalden robot geliştirildi: Terminatör 2'deki T-1000 gerçek oluyor

    Bilim insanları, Terminatör film serisinin ikinci bölümündeki sıvı metal robota çok benzeyen ve katıdan sıvıya dönüşebilen bir robot yarattılar.                 
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    Sıvı metalden robot: Terminatör 2'deki T-1000 gerçek oluyor Tam Boyutta Gör
    Bir grup bilim insanı, katıdan sıvı hale geçerek herhangi bir şekli alabilen robot geliştirdiler. Sıvı metalden oluşan robotun yeteneklerini gösteren örneklerden biri de gişe rekorları kıran Terminatör 2 filminden bir sahne oldu: Yeni malzemeden yaratılan Lego benzeri robot, aralıktan sızarak kafesi terk ediyor.

    Yumuşak robotlar bilim ve endüstri için yeni bir şey değil, ancak bir dezavantajları var: Malzemeleri çok yumuşaktır ve bu da onları geleneksel katı hal robotlarına göre hız, hassasiyet ve güç açısından daha düşük hale getirir. Ancak uluslararası bir mühendis ekibi, yumuşak robotları devrim yaratmasa bile geleneksel robotlara yaklaştırabilecek galyum bazlı bir malzeme geliştirdi.

    Tıp ve diğer sektörlerde kullanılabilir

    Robot şu an LEGO aksiyon figürü boyutlarında, ancak bu onun benzersiz özelliklerini değiştirmiyor. Gösterilen videoda, robot kelimenin tam anlamıyla kafesin içinden sızıyor ve sıvı maddeyi tek bir bütün halinde topluyor.

    Teorik olarak, böyle bir gelişme tıpta - yabancı cisimleri çıkarmak ve hastalıkları teşhis etmek için kullanılabilir. Ticari pazara girmesinin ise oldukça uzun zaman alacağı belirtiliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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