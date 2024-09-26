SK hynix, dünyanın ilk 12 katmanlı HBM3E bellek üretimine başladı

SK hynix, yeni HBM3E’yi bu yıl tedarik edecek
SK hynix, yıl sonuna kadar bu yeni nesil HBM3E belleklerin müşterilere teslim edileceğini belirtti. HBM3E’nin 12 katmanlı versiyonu, önceki 8 katmanlı ürünle aynı kalınlıkta olmasına rağmen, yüzde 50 daha fazla kapasite sunuyor. Bu da bellek çiplerinin yüzde 40 daha ince hale getirilmesi sayesinde mümkün oldu. TSV (Through Silicon Via) teknolojisinin bu başarıya ulaşmada kilit bir rol oynadığını belirtelim.
SK hynix’in yeni HBM3E ürünü, özellikle yapay zeka (AI) uygulamaları için hız, kapasite ve stabilite vadediyor. Şirket, bu belleklerin 9,6 Gbps hızında çalıştığını ve şu anda piyasadaki en hızlı bellek teknolojisi olduğunu söylüyor. Özellikle büyük dil modelleri (LLM) için tasarlanan bu ürün, tek bir GPU üzerinde dört HBM3E modülü ile çalıştırıldığında, 70 milyar parametreyi (Llama 3 70B) yalnızca bir saniye içinde 35 kez okuyabiliyor.
HBM3E, yalnızca performansıyla değil, aynı zamanda ısı dağılımı ve güvenilirliği ile de ön plana çıkıyor. SK hynix, bellek çiplerinin daha ince hale getirilmesinin getirdiği yapısal sorunları, gelişmiş MR-MUF (Minimum Reflow-Mass Underfill) teknolojisi ile çözdü. Bu süreç, bir önceki nesle kıyasla yüzde 10 daha yüksek ısı dağılımı performansı sunarken, aynı zamanda ürünün stabilitesini ve güvenilirliğini artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu