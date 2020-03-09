SK Hynix sensör pazarında önemli bir oyuncu konumuna geldi

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Bugün taşınabilir cihazlardaki kamera sensörleri dendiği zaman akla ilk olarak Sony, sonrasında ise Samsung geliyor. Toshiba ve OmniVision ise fiyat-performansa oynayan akıllı telefonlarda kendisine yer bulmaya çalışıyor. Şimdi SK Hynix de rekabete katıldı.

Yeni oyuncu

Bir süredir görüntüleme sensörleri üzerinde çalışmalar yapan SK Hynix düşük hacimde de olsa bazı üreticilere üretim yapmaktaydı. Bu yıl CMOS sensör bölümünü Black Pearl olarak yeniden yapılandıran firma tasarımlarını da arttırıyor.

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SK Hynix hali hazırda 4 farklı sensör tasarımı hazırladı. 16MP çözünürlüğünde Hi-1634 ve 20MP çözünürlüğünde Hi-2021 sensörleri ultra geniş açılara sahip. 1 mikron metre büyüklüğünde piksellere sahip olan sensörler 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli görüntüler elde ediyor.

8MP çözünürlüğünde Hi-847 ve 13MP çözünürlüğünde Hi-1337 sensörleri ise 3x yakınlaştırmaya odaklanıyor. Bu sensörler üretime başlamış durumda. Yıl sonuna doğru 0.8 mikron metrelik 48MP çözünürlüğünde bir sensör daha piyasaya sürülecek.

Özellikle akıllı telefonlarda toplam sensör sayısının 4 ortalamasını yakalaması sensör pazarında yeni oyunculara da yer olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda bu ortalama daha da artacak ve pazar payı büyüyüecek.

https://www.gizmochina.com/2020/03/09/sony-samsung-face-new-competition-from-s-korea-for-their-cmos-image-sensor-business/

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