Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik tesisindeki inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şirketten çalışmalarda gelinen noktayla ilgili yeni bir paylaşım geldi.İlginizi Çekebilir Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın!
TOGG'un paylaşımında, yerli otomobilin üretileceği fabrikada boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı ifade edildi.
TOGG'un açıklamasında yer alan diğer başlıklar şöyle:
- Toplamda 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metrekare kazı yapıldı
- Olimpik ölçülerde 130 havuzu dolduracak kadar 325 bin metreküp dolgu yapıldı
- Uç uca birleştirildiğinde 698 km'ye ulaşarak İstanbul'dan Antalya'ya uzayacak 36 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi
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Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.
2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.
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Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara
Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
AKP'den önce o parayla anca tuvalete gidiyorduk şimdi araba alıyoruz. Hiç unutmam AKP kazandığı gün Age of Empires'taki gibi çağ atlama sesi duyduk.