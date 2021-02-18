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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi

    Yerli otomobilin üretileceği Gemlik Tesisinde çalışmalar sürüyor. 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan fabrikanın 2022 yılında üretime başlaması planlanıyor.
    18 Şubat 2021, 17:00 (11 sa.)
    5b
    6
    93
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    19

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik tesisindeki inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şirketten çalışmalarda gelinen noktayla ilgili yeni bir paylaşım geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın!

    TOGG'un paylaşımında, yerli otomobilin üretileceği fabrikada boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı ifade edildi.

    TOGG'un açıklamasında yer alan diğer başlıklar şöyle:

    • Toplamda 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metrekare kazı yapıldı
    • Olimpik ölçülerde 130 havuzu dolduracak kadar 325 bin metreküp dolgu yapıldı
    • Uç uca birleştirildiğinde 698 km'ye ulaşarak İstanbul'dan Antalya'ya uzayacak 36 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi

    Ayrıca Bkz. "Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C SedanC Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.

    2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    12 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zemine harcadiklari parayla bir fabrika daha yapilirdi.
    2 Yanıt Yanıtla +67
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    TheCaliph_ 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 milyona araba alamıyorsanız yaşamayın be abi !

    AKP'den önce o parayla anca tuvalete gidiyorduk şimdi araba alıyoruz. Hiç unutmam AKP kazandığı gün Age of Empires'taki gibi çağ atlama sesi duyduk.
    1 milyona araba alamıyorsanız yaşamayın be abi ! AKP'den önce o parayla anca tuvalete gidiyorduk şimdi araba alıyoruz. Hiç unutmam AKP kazandığı gün Age...
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    Yanıtla +52
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    Grbz064 (Ahmet ) 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) WB
    Yazdıklarına eğer kendinde inanıyorsan seni tebrik ederim...Sen sarayın lüksten bu sadece çizimlerde kalacak olan arabaya bineceğini düşünüyorsan daha çok yolun var demektir bir şeyleri öğrenmek için 😂😂😂 Beyefendi şimdiye kadar neyinden taviz verdi de lüks araçtan bisiklete geçecek...Neyse siz bağırın padişahım çok yaşa diye arkaya da ölürüm Türkiyem hobaaa değmeyin keyiflerine
    Yazdıklarına eğer kendinde inanıyorsan seni tebrik ederim...Sen sarayın lüksten bu sadece çizimlerde kalacak olan arabaya bineceğini düşünüyorsan daha çok yolun...
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    3 Yanıt Yanıtla +48
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    Yorumlar (47) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fabrikayı bataklığa inşa etmenin sebebi neydi? Koca coğrafyada inşaat maliyetini ve zamanını azaltacak, zemini bataklık olmayan başka yer yok muydu?
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    berkerx (berker cakmak) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşaat fotoları nerde merak ettim 😂
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    Teknode (Cem ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bataklığa fabrika kurarsan böyle uğraşırsın. 1 senedir zemini sağlamlaştırmak için kazık çakıyorlar. Şaka gibi bir şey.
    Arkadaş doğru söylemiş zemine harcadıkları parayla bir fabrika daha kurarlardı herhalde.
    Gerçi üretilse de sıradan bir vatandaşın binebileceği bir araba olmayacak. Öyle tofaşa renoya binenler alabileceğini falan sanıp, umut ediyorlar ama boş hayaller.
    Ben bunlar bu zeminle uğraşmaya devam ettikçe ümidimi kaybetmeye başladım. Zaten 2023'e banttan araba inmesi biraz zor gibi duruyor.
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    SaB0 (M KSKN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki her şeyi geçelim. İnşallah siz akp’liler bari bu projede haklı çıkarsınızda ülkemizin en azından bir otomobili olur.

    Benim sormak istediğim, peki bu aracı kimler alabilicek? Asgari ücret belli, avrupa ülkelerindeki asgari ücretliler gibi maksimum 2 yılda bu aracı satın alabilecek miyiz?

    Hani yerli ya!

    Klişe oldu artık farkındayım ama “Üretmediğimiz araçtan, üretenden daha çok kazanan hükümetimiz, üreteceği yerli(!) araç ile bu fahiş vergilendirmeden vazgeçebilir mi? Halkına 30bin liraya araç satar mı?
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    W WildArms (Emre Mantarcı) 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) SaB0
    aga akplileri bi kenara bırakalım nasıl 2 senede araba almamızı beklıyosun avrupa gibi yerli olsa bile adamların 2 senelık asgarı ıle araba almalarının sebebı zengın ulke olmaları yanı ıstersen ıphone gıbı telefon uret ulkende onuda dırek alamazsın cunku fakiriz cok fakırız gdp per capıtamız 7 bın dolar bu fakır ulkenın bı asgarı ucretlısı 2 senelık maasıyla araba alsın ıstıyosunuz 2021 model sahın uretılmesı lazım onun için yanı cok uzattım gdp per capıtamız yukselmedıgı surece gayet normal olarak hangı ulkenın malı olursa olsun o kadar kısa surede araba alınmıyıcak bu ulkede en azından yerlı arabayı becerırlerse zaman ıcınde gelısırse bu ekonomıye yansırsa ılerde dedıgınız olabılır anca
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    E engink 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    tüm dünyada satamadıktan sonra ekonomik olmaz ve devam edemezler. dünyada araba şirketleri tekelleşiyor.
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    ugah6aiw 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    sadece maket gösterdiler hayali fabrika ithal yerli araba... ortada somut bir şey yok...
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    BlackGhost12 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne biçim anlatış tarzı ya. Her haltı örneklendirmek?



    Araba ne alemde kardeşim onu anlatın. 3 tane pininfarinanın ürettiği lansman araçları ile ortada gezmeniz bitsin bi.
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    TIRPAN (john keynes) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gemlikde zemin berbat batak durumda evleri komple taşıma projesi var o yüzden zemin sağlamlaştırma fore kazık denen sistem uygulanmış oldukça maliyetlidir
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    artık togg haberlerine hiç sevinmiyorum.

    vergi kaçıran bayi/galerilerin ekmeğine yağ sürdü devlet. elektrikli araba vergisini artır, yetmedi araba alım-satım belgesi olmayana araba sattırma. bayi/galerilerin bizleri dolandırmasını kolaylaştırdınız.

    elektrikli vergisini bırak alana destek gelmek zorunda.

    şimarıklığın sonu 2023 de seçim kaybetmek olur. 2001i tekrar yaşarız uyarıyorum.
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    S sendomi (metin alkan) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu haberlere inanada artık :)
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    4963 kez okundu.
    46 kişi, toplam 47 yorum yazdı.

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