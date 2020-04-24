Skoda Türkiye, koronavirüsle mücadeleye "iyilik araçları" ile destek veriyor

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Farklı sektörlerden pek çok marka, koronavirüsle mücadele kapsamında elini taşın altına koyuyor. Bu kapsamda Skoda Türkiye de yeni bir çalışma başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “iyilik araçları” adı verilen bir filo oluşturulduğu ve bu filoyla farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için lojistik hizmeti verildiği kaydedildi.

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Skoda Türkiye’nin açıklamasına iyilik araçlarının tek görevi bu değil. Söz konusu filo kapsamındaki araçlar ile aynı zamanda sokak hayvanlarına mama ve su verilerek beslenmelerine yardımcı olunduğu açıklandı. Proje kapsamında, vatandaşların Skoda ile iletişime geçerek sokaklarında bulunan hayvanların beslenmesi için destek isteyebildikleri de belirtildi.

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Yaşanan zorlu sürecin daha rahat geçirilebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başari, “Virüsün ülkemizde de görüldüğü andan itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına, halk sağlığı ve kendi sağlıkları için büyük önem taşıyan hijyen malzemelerinden maske dağıtımına da destek vermeye başladık."

"Bu anlamda ilk iş lojistik destek ağımızı 3D Destek Platformu ile oluşturduk. Amacımız bu ağı geliştirerek Skoda iyilik araçları ile maske üreticileri tarafından üretilen maskeleri olabildiğince hızlı şekilde sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarımıza ulaştırmak" şeklinde konuştu.

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