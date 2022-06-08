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    Skoda, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendi bünyesinde kablo demeti üretiyor

    Otomobillerde kullanılan kablo demetlerinin çoğu Ukrayna'da üretildiği için savaş nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşanan pazarda Skoda, kablo demeti üretiminin bir kısmını kendi ülkesine taşıdı.
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    Skoda, Ukrayna savaşı nedeniyle kablo demeti üretimine başladı
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    Otomotiv dünyası bitmek bilmeyen çip kriziyle mücadele ederken buna bir de Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan kablo krizi eklendi. Otomobillerde kullanılan kablo demetlerinin çoğu Ukrayna'da üretildiği için savaş nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar yaşanınca büyük bir üretim açığı oluştu.

    Otomotiv devleri bu krizle başa çıkmak için çözümler ararken Skoda, çareyi kendi evi Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikasında kablo demeti üretimine başlamakta buldu. Kriz nedeniyle elektrikli Enyaq iV'nin üretimine 3 Mart itibarıyla sekiz hafta ara vermek zorunda kalan Skoda, üretime mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamak için kablo demeti üreticisi PEKM Kabeltechnik'in yardımıyla kablo üretiminin bir kısmını Ukrayna'dan Mladá Boleslav'a taşımayı başardı.

    PEKM Kabeltechnik'in Skoda tarafından sağlanan alanlarda gerekli üretim ekipmanlarını kurmasıyla başlayan üretim nisan ayında hız kazandı. Şirket şu anda söz konusu fabrikada Fabia Combi modeli için kablo demeti üretiyor ve yakında kapasiteyi artırarak Octavia, Kodiaq, Karoq ve Superb modelleri için de üretime başlamayı hedefliyor. Böylece şirket, Ukrayna'daki savaşın verdiği zararı kendi kablo demeti üretimiyle en aza indirmeyi planlıyor.

    Skoda, kablo demeti tedarikini daha da güçlendirmek için Fas'ta bir fabrika işleten Kromberg & Schubert isimli firmadan da ek kapasite güvencesi almış durumda. Söz konusu şirketin savaşa rağmen Ukrayna'nın Jitomir kentindeki fabrikasında da üretim kapasitesini artırdığı belirtiliyor. Skoda aynı zamanda elektrikli araçları şarj etmek için gereken yüksek voltajlı kablo demeti üretimini de haziran ayından itibaren ikiye katlamayı hedefliyor.

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