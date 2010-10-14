Skype 5.0, Windows kullanıcıları için yayınlandı

Dünyanın en popüler VoIP yazılımlarının başında gelen Skype'nin son versiyonu 5.0, Windows kullanıcılarına sunuldu. Programın son versiyonu, internetin en popüler sosyal ağı Facebook desteğiyle dikkat çekiyor.

Entegre Facebook desteği sayesinde Skype 5.0, kullanıcıların arkadaşlarıyla yapacağı telefon görüşmeleri, yazışmalar, mesajlaşmalar sırasında; Facebook hesaplarındaki son değişiklikleri anında takip etmelerine, durumlarını değiştirmelerin ya da yorum yapabilmelerine olanak sağlıyor. Programın beta olarak sunduğu video konferans desteğiyse, aynı anda 10 kullanıcının birbirleriyle görüntülü görüşmesine imkan veriyor.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz yeniliklerin yanı sıra Skype Home, çevrimdışı anlık mesajlaşma ve daha gelişmiş sesli ve görüntülü görüşme gibi yeniliklere sahip olan Skype 5.0'ı buradan yükleyebilirsiniz. Şimdilik sadece Windows platformuna destek veren uygulamanın 5.0 sürümü, önümüzdeki dönemde Mac platformuna da destek sunmaya başlayacak.