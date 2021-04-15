Skyrim'in modu ayrı bir oyun oluyor: The Forgotten City bu yaz çıkacak

Yayıncılığını Dear Villagers'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Modern Storyteller'ın yaptığı hikaye odaklı macera oyunu The Forgotten City'nin çıkış dönemi açıklandı ve bir de fragman paylaşıldı.
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Geçtiğimiz yıllarda duyurulan The Forgotten City isimli oyun, daha öncesinde aynı isim ile The Elder Scrolls V: Skyrim için yayınlanan bir moddu. Toplamda 3 milyondan fazla kez indirilen mod, kendi oyununa kavuşuyor.
The Forgotten City, bu yıl yaz aylarında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Basitleştirilmiş Çince dil destekleri bulunacak.
The Forgotten City, Roma İmparatorluğu döneminde gizli bir yeraltı şehrinde mahsur kalan yirmi üç kayıp ruha odaklanan bir hikaye odaklı macera oyunu. Oyunda zaman döngüsünü mümkün olan en akıllıca şekilde kullanacak ve büyük gizemi çözmeye çalışacaksınız. Oyunda zorlu ahlaki seçimler yapacaksınız ve bu kararlarınız şehrin kaderini belirleyecek.
https://www.gematsu.com/2021/04/the-forgotten-city-launches-this-summer-for-ps5-xbox-series-ps4-xbox-one-switch-and-pc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.