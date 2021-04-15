Skyrim'in modu ayrı bir oyun oluyor: The Forgotten City bu yaz çıkacak

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Yayıncılığını Dear Villagers'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Modern Storyteller'ın yaptığı hikaye odaklı macera oyunu The Forgotten City'nin çıkış dönemi açıklandı ve bir de fragman paylaşıldı.

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Geçtiğimiz yıllarda duyurulan The Forgotten City isimli oyun, daha öncesinde aynı isim ile The Elder Scrolls V: Skyrim için yayınlanan bir moddu. Toplamda 3 milyondan fazla kez indirilen mod, kendi oyununa kavuşuyor.

The Forgotten City, bu yıl yaz aylarında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Basitleştirilmiş Çince dil destekleri bulunacak.

The Forgotten City, Roma İmparatorluğu döneminde gizli bir yeraltı şehrinde mahsur kalan yirmi üç kayıp ruha odaklanan bir hikaye odaklı macera oyunu. Oyunda zaman döngüsünü mümkün olan en akıllıca şekilde kullanacak ve büyük gizemi çözmeye çalışacaksınız. Oyunda zorlu ahlaki seçimler yapacaksınız ve bu kararlarınız şehrin kaderini belirleyecek.

https://www.gematsu.com/2021/04/the-forgotten-city-launches-this-summer-for-ps5-xbox-series-ps4-xbox-one-switch-and-pc

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