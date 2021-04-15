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    Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı

    Call of Duty markasının çevrimiçi odaklı oyunu Call of Duty: Warzone'da şu ana kadar yaklaşık 500.000 kişinin banlandığı açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Nisan 2021, 00:30 (15 sa.)
    1,2b
    13
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'da şu ana kadar klaç kişinin banlandığı açıklandı.

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    Activision geçtiğimiz gün bir rapor yayınladı ve orada şu ana kadar kaç kişinin Call of Duty: Warzone'dan ban yediğini açıkladı. Rapora göre şu ana kadar toplamda 475.000 kişi oyundan ban yedi. Bu banların türü ise permaban, yani kısa süreli bir ban değil, oyundan temelli uzaklaştırılıyorsunuz. 

    Özellikle son birkaç aydır Activision ve Raven Software'in bu konuda bir hayli istikrarlı çalıştığını söylemek gerek. Geçtiğimiz şubat ayından bu yana toplamda 7 kez yüksek sayıda insan oyundan banlandı. Önümüzdeki süreçte de bu banlamalar devam edecek gibi duruyor. Bu banlar yalnızca hile kullanan oyuncular için değil ayrıca hile satanları, hile için hesaplar oluşturanları da kapsıyor. 

    2020 Mart ayında çıkan ücretsiz çevrimiçi oyun Call of Duty Warzone, battle royale ve Call of Duty karşımı bir oyun. Salgından dolayı başlayan kısıtlamalar sırasında çıkan ve tüm dünyada büyük ilgi gören bir oyun olmuştu.



    https://www.gamesradar.com/activision-shares-a-call-of-duty-warzone-cheating-update-as-permabans-near-500000/
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    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    F furkann406 (Furkan Çınar) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Call of Duty Warzone harika bir battle royale oyunu birçok benzer hayatta kalma oyunlarından ayrı olarak devrim gibi yeniliklerle geldi her online oyunda olduğu gibi bu oyundada oyuncuların emeğinin korunması gerekir bu da hile engelleme ve sürekli yeni içeriklerin gelmesi ile olur ban veya uzaklaştırma olaylarını destekliyorum oyunun kalitesini artırır bu kontrol sürekli olmalıki oyun iyi yerlerde kalmayı başarsın.
    Call of Duty Warzone harika bir battle royale oyunu birçok benzer hayatta kalma oyunlarından ayrı olarak devrim gibi yeniliklerle geldi her online oyunda olduğu...
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    TIGERSHARK 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hile sorunu çözmenin en basit yolu BENCE caydırmak.

    Mesela ben oyun şirketinin yerinde olsam bir kişi hesap açtığı zaman ilk bir ay sadece seyirci modun da maçlara girmesine müsade ederim. Kimse kolay kolay hile yapmaya cesaret edemez. Hee yaparsa banlanır gider yeni hesap açıp bir ay bekler ama dersen ki adam bir sürü hesap açar yedekte tutar oda sorun değil elbet cephanesi biter.

    Ben wot oynuyorum hile yapan neredeyse yok çünkü kimse o kadar kasıp açtığı tankları kaybetmeye cesaret edemiyor.
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    Mantarın Başı 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 GB denemek için indirdim. İndiğin gibi ölüyorsun. 150 kişi çok fazla. Sildim.
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    Paetzold 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birde cs el atsalar
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pubg ondan sildim herkes hile.
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    V V4LKyR 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten 600 bin kişi falan oynuyordur.
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    marsk35 (Marsk KY) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hileyle 1. Olup kendini tatmin etme duygusu aynı duyguyu p...hub.com dan yaşayabilirler. liseli ergen çoğu. (Arkadaşlarımla counter oynarken hile kullanıp yenmişliğim var 2005 yıllarında hileye alışınca hile olmadığında çelik yeleksiz savaşa devam etmiş gibi hissediyorsun 😂 )
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    joven ( joven) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hile yapanlar oyunlarda beceri konusunda yoksun insanlar yoksa neden hileye gerek duysun vede birde üstüne para versin sanırım oyun firmaları artık maddi olarak etkileniyorki hile yapan beceriksizlerin üzerine gidiyor
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    F furkann406 (Furkan Çınar) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Call of Duty Warzone harika bir battle royale oyunu birçok benzer hayatta kalma oyunlarından ayrı olarak devrim gibi yeniliklerle geldi her online oyunda olduğu gibi bu oyundada oyuncuların emeğinin korunması gerekir bu da hile engelleme ve sürekli yeni içeriklerin gelmesi ile olur ban veya uzaklaştırma olaylarını destekliyorum oyunun kalitesini artırır bu kontrol sürekli olmalıki oyun iyi yerlerde kalmayı başarsın.
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    S ShadowWyvern 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    oyunu 3-5$ a satsalardı köşeyi dönerlerdi (böyle büyük şirketi çokta etkilemez ama neyse :D) bide hile olayının bir nebze olsun önüne geçerlerdi...
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    gun (Gün Oksay) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne bu ya herkes hile mi yapıyormuş ne saçma.
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    1233 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    call of duty, call of duty: warzone ve
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