Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'da şu ana kadar klaç kişinin banlandığı açıklandı.

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Activision geçtiğimiz gün bir rapor yayınladı ve orada şu ana kadar kaç kişinin Call of Duty: Warzone'dan ban yediğini açıkladı. Rapora göre şu ana kadar toplamda 475.000 kişi oyundan ban yedi. Bu banların türü ise permaban, yani kısa süreli bir ban değil, oyundan temelli uzaklaştırılıyorsunuz.

Özellikle son birkaç aydır Activision ve Raven Software'in bu konuda bir hayli istikrarlı çalıştığını söylemek gerek. Geçtiğimiz şubat ayından bu yana toplamda 7 kez yüksek sayıda insan oyundan banlandı. Önümüzdeki süreçte de bu banlamalar devam edecek gibi duruyor. Bu banlar yalnızca hile kullanan oyuncular için değil ayrıca hile satanları, hile için hesaplar oluşturanları da kapsıyor.

2020 Mart ayında çıkan ücretsiz çevrimiçi oyun Call of Duty Warzone, battle royale ve Call of Duty karşımı bir oyun. Salgından dolayı başlayan kısıtlamalar sırasında çıkan ve tüm dünyada büyük ilgi gören bir oyun olmuştu.

https://www.gamesradar.com/activision-shares-a-call-of-duty-warzone-cheating-update-as-permabans-near-500000/

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