Skyway36: İnsanlar için değil, dronlar için havalimanları geliyor

Dronlar için havaalanı
Skyway36 projesine yeni teknolojiler ve altyapılar geliştirmeye odaklanmış bir şirket olan Osage liderlik ediyor. Skyway36, dronlar için havaalanı vazifesi görebilirken aynı zamanda kapalı tesisleriyle birlikte esasında geniş bir test alanı da sağlıyor. Bilindiği üzere kapalı tesislerde yapılacak testler için ABD’de herhangi bir izin almak gerekmiyor.
Bununla birlikte daha büyük, sabit kanatlı dronlar için tasarlanmış 3.000 metrelik bir pist barındırıyor. Ayrıca, sertifikalı bir helikopter pisti hem geleneksel helikopterlere hem de elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarına (eVTOL) olanak sağlıyor. Bu altyapıların yanı sıra işletmelerin sahada operasyonlar düzenlemesi için ofis alanları da bulunuyor.
Bu yapılar yaygınlaşacak
Şimdilerde dronlar için havalimanları veya özel hava otobanları sayısı az olsa da sayıları giderek artıyor. Skyway36 ilk olmasa da en kapsamlılarından birisi. ABD ve İngiltere dahil olmak üzere pek çok ülkede benzer adımlar atılıyor. Dron otobanları özelinde Türkiye’nin de girişimleri bulunuyor.
Otonom uçuş ivme kazandıkça Skyway36 gibi droneportlardan yapılan uçuşların sayısının artması bekleniyor. Dolayısıyla güvenli ve başarılı bir şekilde ölçeklendirmek için uzun mesafeli drone uçuşlarını, hava trafiği izlemeyi ve gelişmiş güvenlik sistemlerini ideal bir şekilde mümkün kılacak ortamların yaratılması şart. Aksi takdirde gökyüzünde kaostan başka bir şey olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.