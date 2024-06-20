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    Anlık Bildirim

    Skyway36: İnsanlar için değil, dronlar için havalimanları geliyor

    İnsansız Hava Araçları (İHA) veya dronlar olarak tanımlanan araçların kullanımı yaygınlaşıyor. Ve artık dronlar için özel olarak tasarlanmış Skyway36 gibi havalimanları kullanıma alınıyor.
    Skyway36: İnsanlar için değil, dronlar için havalimanları geliyor Tam Boyutta Gör
    İnsansız Hava Araçları (İHA) veya dronların sayıları her geçen gün artıyor. Dronlar ile teslimatlardan tutun da arama kurtarma çalışmalarına kadar her sektörde kullanılıyorlar. Artık şehirlerin üzerinde uçmaya başlayan bu araçların yönetimi için merkezi konumların olması gerekiyor. Skyway36 da tam olarak bu amaca hizmet eden bir droneport olarak faaliyet gösterecek.

    Dronlar için havaalanı

    Skyway36 projesine yeni teknolojiler ve altyapılar geliştirmeye odaklanmış bir şirket olan Osage liderlik ediyor. Skyway36, dronlar için havaalanı vazifesi görebilirken aynı zamanda kapalı tesisleriyle birlikte esasında geniş bir test alanı da sağlıyor. Bilindiği üzere kapalı tesislerde yapılacak testler için ABD’de herhangi bir izin almak gerekmiyor.

    Bununla birlikte daha büyük, sabit kanatlı dronlar için tasarlanmış 3.000 metrelik bir pist barındırıyor. Ayrıca, sertifikalı bir helikopter pisti hem geleneksel helikopterlere hem de elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarına (eVTOL) olanak sağlıyor. Bu altyapıların yanı sıra işletmelerin sahada operasyonlar düzenlemesi için ofis alanları da bulunuyor.

    Skyway36: İnsanlar için değil, dronlar için havalimanları geliyor Tam Boyutta Gör
    Skyway36’da bulunan sahalar DronePort Network şirketi tarafından yönetiliyor. Tesis, 210 kilometre uzunluğundaki Skyway Range dron koridoru üzerindeki ilk ticari bağlantı noktası olduğu için gelecekte trafiğin artması bekleniyor. Bu trafik ise Vigilant Aerospaces'in FlightHorizon yazılım sistemiyle yönetiliyor. FlightHorizon ile Skyway36, insansız hava araçlarını takip ve koordine edebilecek, izinsiz giren hava araçlarını tespit edebilecek ve görüş hattı ötesi uçuşlar için güvenli bir ortam sağlayabilecek.

    Bu yapılar yaygınlaşacak

    Şimdilerde dronlar için havalimanları veya özel hava otobanları sayısı az olsa da sayıları giderek artıyor. Skyway36 ilk olmasa da en kapsamlılarından birisi. ABD ve İngiltere dahil olmak üzere pek çok ülkede benzer adımlar atılıyor. Dron otobanları özelinde Türkiye’nin de girişimleri bulunuyor.

    Otonom uçuş ivme kazandıkça Skyway36 gibi droneportlardan yapılan uçuşların sayısının artması bekleniyor. Dolayısıyla güvenli ve başarılı bir şekilde ölçeklendirmek için uzun mesafeli drone uçuşlarını, hava trafiği izlemeyi ve gelişmiş güvenlik sistemlerini ideal bir şekilde mümkün kılacak ortamların yaratılması şart. Aksi takdirde gökyüzünde kaostan başka bir şey olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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