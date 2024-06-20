Skyway36: İnsanlar için değil, dronlar için havalimanları geliyor

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Tam Boyutta Gör İnsansız Hava Araçları (İHA) veya dronların sayıları her geçen gün artıyor. Dronlar ile teslimatlardan tutun da arama kurtarma çalışmalarına kadar her sektörde kullanılıyorlar. Artık şehirlerin üzerinde uçmaya başlayan bu araçların yönetimi için merkezi konumların olması gerekiyor. Skyway36 da tam olarak bu amaca hizmet eden bir droneport olarak faaliyet gösterecek.

Dronlar için havaalanı

Skyway36 projesine yeni teknolojiler ve altyapılar geliştirmeye odaklanmış bir şirket olan Osage liderlik ediyor. Skyway36, dronlar için havaalanı vazifesi görebilirken aynı zamanda kapalı tesisleriyle birlikte esasında geniş bir test alanı da sağlıyor. Bilindiği üzere kapalı tesislerde yapılacak testler için ABD’de herhangi bir izin almak gerekmiyor.

Bununla birlikte daha büyük, sabit kanatlı dronlar için tasarlanmış 3.000 metrelik bir pist barındırıyor. Ayrıca, sertifikalı bir helikopter pisti hem geleneksel helikopterlere hem de elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarına (eVTOL) olanak sağlıyor. Bu altyapıların yanı sıra işletmelerin sahada operasyonlar düzenlemesi için ofis alanları da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Skyway36’da bulunan sahalar DronePort Network şirketi tarafından yönetiliyor. Tesis, 210 kilometre uzunluğundaki Skyway Range dron koridoru üzerindeki ilk ticari bağlantı noktası olduğu için gelecekte trafiğin artması bekleniyor. Bu trafik ise Vigilant Aerospaces'in FlightHorizon yazılım sistemiyle yönetiliyor. FlightHorizon ile Skyway36, insansız hava araçlarını takip ve koordine edebilecek, izinsiz giren hava araçlarını tespit edebilecek ve görüş hattı ötesi uçuşlar için güvenli bir ortam sağlayabilecek.

Bu yapılar yaygınlaşacak

Şimdilerde dronlar için havalimanları veya özel hava otobanları sayısı az olsa da sayıları giderek artıyor. Skyway36 ilk olmasa da en kapsamlılarından birisi. ABD ve İngiltere dahil olmak üzere pek çok ülkede benzer adımlar atılıyor. Dron otobanları özelinde Türkiye’nin de girişimleri bulunuyor.

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Otonom uçuş ivme kazandıkça Skyway36 gibi droneportlardan yapılan uçuşların sayısının artması bekleniyor. Dolayısıyla güvenli ve başarılı bir şekilde ölçeklendirmek için uzun mesafeli drone uçuşlarını, hava trafiği izlemeyi ve gelişmiş güvenlik sistemlerini ideal bir şekilde mümkün kılacak ortamların yaratılması şart. Aksi takdirde gökyüzünde kaostan başka bir şey olmayacaktır.

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Skyway36: İnsanlar için değil, dronlar için havalimanları geliyor