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    Skywell, Çin'de kendi bataryalarını üretmeye başladı

    Çin’in Jiangsu eyaletinde açılan fabrikada bu yılın sonuna kadar yaklaşık 56 milyon dolarlık batarya üretilmesi planlanıyor. Burada şimdilik yalnızca ET5 ve plug-in hibrit HT-i için batarya üretilecek
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    Skywell, Çin'de kendi bataryalarını üretmeye başladı
    Türkiye’de Yılın Elektrikli Otomobili seçilen ET5 ile elektrikli otomobil pazarına adım atan Skywell, gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Skywell, kendi batarya modül ve paketlerini ürettiği tesisini Çin’in Jiangsu eyaletinde açtı.

    1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikasının açılışıyla birlikte marka, küresel pazardaki rekabette elini güçlendirdi. 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran marka, 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 56 milyon dolarlık batarya üretmeyi planlıyor. Markanın 2023 hedefi ise 170 milyon dolara ulaşmak.

    Skywell, Çin'de kendi bataryalarını üretmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Şimdilik yalnızca Skywell ET5 ve plug-in hibrit HT-i için batarya üretecek olan tesis, lityum iyon batarya hücrelerini ise Farasis‘ten tedarik edecek. Çinli Farasis, batarya teknolojilerinde TOGG'un da iş ortağı. 2023’te 100 bin otomobil satmayı planlayan Skywell’in 2030 hedefi olan yıllık 1 milyon araç satışının yarısının ise Çin dışı satışların oluşturması hedefleniyor.

    Ulu Motor’un Türkiye distribütörü olduğu elektrikli otomobil üreticisi Skywell, ET5 modeliyle oldukça başarılı bir satış grafiği yakaladı. 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle ET5, henüz birinci yılını doldurmadan 4.500 adetin üzerinde bir sipariş alarak önemli bir başarıya imza attı.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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