Skywell, Çin'de kendi bataryalarını üretmeye başladı

1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikasının açılışıyla birlikte marka, küresel pazardaki rekabette elini güçlendirdi. 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran marka, 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 56 milyon dolarlık batarya üretmeyi planlıyor. Markanın 2023 hedefi ise 170 milyon dolara ulaşmak.
Ulu Motor’un Türkiye distribütörü olduğu elektrikli otomobil üreticisi Skywell, ET5 modeliyle oldukça başarılı bir satış grafiği yakaladı. 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle ET5, henüz birinci yılını doldurmadan 4.500 adetin üzerinde bir sipariş alarak önemli bir başarıya imza attı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.