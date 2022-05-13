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    Skywell'in hibrit SUV modeli HT-i eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak

    Elektrikli D-SUV modeli Skywell ET 5 ile Türkiye'ye giriş yapan Çinli marka ikinci modelini getirmeye hazırlanıyor. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) Skywell HT-i'nin özellikleri haberimizde:
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    Skywell HT-i eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak

    Türkiye’ye 2021 yılında Ulu Motor distribütörlüğü altında giriş yapan Skywell, yeni modeliyle ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. %100 elektrikli ET 5'in ardından şimdi de Skywell HT-i isimli hibrit model Türkiye'de satışa sunulacak. Eylül ayından itibaren Türkiye yollarına çıkması planlanan Skywell HT-i, toplamda 1.267 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor.

    Skywell HT-i özellikleriyle neler sunuyor?

    Skywell HT-i’nin 2800 mm dingil mesafesi ile 4698 mm’ye varan boyu ve 1908 mm’lik yüksekliği iç mekânda ferahlığı da beraberinde getiriyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit olan Skywell HT-i modelinde BYD kaynaklı DM-i hibrit sistem görev yapıyor.

    Söz konusu sistemde 81 kW (116 hp) güç ve 135 Nm tork üretebilen 1,5 litre atmosferik benzinli ünite görev yapıyor. Buna ek olarak 130 kW güç ve 300 Nm tork üretebilen elektrik motorunun desteği de söz konusu. 33 kWsa kapasiteli batarya paketine sahip olduğu belirtilen HT-i'nin saf elektrikli sürüş menzili 200 km olarak açıklandı. Bu değerin hangi döngüye göre verildiğini bilmiyoruz ancak NEDC'ye göre verilmiş olması muhtemel.

    Skywell HT-i'nin iç mekanında 12.8 inçlik büyük bir multimedya ekranı dikkat çekiyor. Hibrit SUV'un Çin'deki fiyatı 149.800 Yuan ile 199.800 Yuan (~342.000 TL ile ~456.000 TL ) arasında değişiyor. Türkiye fiyatı henüze açıklanmadı.

    “Sipariş adedimiz 350’nin üzerine çıktı”

    Yeni modelin Türkiye yollarına çıkması ile çok daha fazla güç kazanacaklarını vurgulayan Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş,

    “Yüzde 100 elektrikli modelimiz ET5, Türkiye’de çok yüksek bir ilgi gördü. Üstün teknolojik özellikleri, yüksek menzili ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken modelimiz şimdiden 350 adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Çip krizi gibi üretimi etkileyen etkenler olmasa bu rakam şu anda çok daha yukarıda olabilirdi. Gelecek yeni hibrit modelimiz Skywell HT-i ile de marka olarak güç kazanacağız. Yüksek menzilli elektrikli güç üniteli modellerimizle Türkiye pazarındaki büyümemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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