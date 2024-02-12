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    Anlık Bildirim

    Skywell ve Leapmotor'un hibrit modelleri 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'ye geliyor

    Ulu Motor; Skywell markasında HT-i modelinin, Leapmotor markasında ise C10 modelinin hibrit versiyonlarını 2024’ün ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor.

    Ulubaşlar Grubu bünyesinde 2004 yılında kurulan ve otomotiv sektöründe 21 ülkede marka temsiliyet faaliyetlerini yürüten Ulu Motor, Türkiye’de yeni yürürlüğe giren ve elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, yeni modellerle de kullanıcılarını buluşturacak. Kuruluşunun 20. yılında yoluna mevcut modellerine ek olarak SUV hibrit modelleri de ekleyerek devam edecek.

    Skywell SUV HT-i

    Skywell HT-i ve Leapmotor C10 hibrit Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Skywell, tamamen elektrikli ET5 LR modelinin başarısının ardından hibrit teknolojisine yeni bir adım atıyor. SUV gövde tipiyle sunulan HT-i modelinde benzinli ve elektrikli motorun mükemmel kombinasyonunu sunarken, yüksek kapasiteli elektrikli motoruyla günlük kullanımlarda 200 km’ye kadar elektrikli kullanım menzili sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve performansın mükemmel bir dengede buluştuğu HT-i modeliyle elektrikli araç sahipliğinde kararsız kalanlara yönelik ara bir çözüm sunuyor.

    Söz konusu modelde 110 beygir güç üreten 1.5 litre benzinli atmosferik motor ve 130 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. 32.76 kWsa gibi yüksek bir batarya kapasitesine sahip olan Skywell HT-i modeli maksimum 170 km/s hıza çıkarken 0-100 km/s hızlanmasını da 10 saniyede tamamlıyor.

    Leapmotor C10: Yeni Nesil Akıllı Hibrit

    Skywell HT-i ve Leapmotor C10 hibrit Türkiye'ye geliyor
    3.0 tasarımıyla yeni nesil akıllı teknolojiler sunan  Leapmotor’un hibrit C10 modeli; güvenlik ve performansıyla da güçlü yapısını gözler önüne seriyor. Avrupa için özel olarak tasarlanmış bir SUV olan bu model, EREV (Extended Range Electric Vehicle) olarak adlandırılan teknoloji ile kullanıcılarına çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Bu modelde 1.5 litre benzinli motor 28.4 kWsa'lik lityum demir fosfat bataryayı şarj ederken arka aks üzerine yerleştirilen 230 beygirlik elektrik motoru da hareketi sağlıyor. 210 km saf elektrikli sürüş menzili sunan Leapmotor C10, benzin+elektrik toplam menzil olarak Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 1190 kilometreyi görüyor.

    Ulu Motor 20 Servis Noktası İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

    Türkiye’nin önde gelen otomotiv servis sağlayıcılarından Ulu Motor, 20 yeni servis noktası için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa zamanda hazırlıklarını sonuçlandırarak daha yaygın bir servis ağıyla, daha kapsayıcı bir şekilde yer almak ve gelişmiş ve akıllı teknolojileriyle de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir mobilite dünyası oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 19 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    kellik geni kimden gelir motor yağ kapağı köpük neden olur ford c-max neden tutulmadı eskiden oynadığım oyunu bulamıyorum yaban domuzu nereye satılır

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