Skywell ve Leapmotor'un hibrit modelleri 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'ye geliyor

Ulubaşlar Grubu bünyesinde 2004 yılında kurulan ve otomotiv sektöründe 21 ülkede marka temsiliyet faaliyetlerini yürüten Ulu Motor, Türkiye’de yeni yürürlüğe giren ve elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, yeni modellerle de kullanıcılarını buluşturacak. Kuruluşunun 20. yılında yoluna mevcut modellerine ek olarak SUV hibrit modelleri de ekleyerek devam edecek.

Skywell SUV HT-i

Tam Boyutta Gör Skywell, tamamen elektrikli ET5 LR modelinin başarısının ardından hibrit teknolojisine yeni bir adım atıyor. SUV gövde tipiyle sunulan HT-i modelinde benzinli ve elektrikli motorun mükemmel kombinasyonunu sunarken, yüksek kapasiteli elektrikli motoruyla günlük kullanımlarda 200 km’ye kadar elektrikli kullanım menzili sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve performansın mükemmel bir dengede buluştuğu HT-i modeliyle elektrikli araç sahipliğinde kararsız kalanlara yönelik ara bir çözüm sunuyor.

Söz konusu modelde 110 beygir güç üreten 1.5 litre benzinli atmosferik motor ve 130 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. 32.76 kWsa gibi yüksek bir batarya kapasitesine sahip olan Skywell HT-i modeli maksimum 170 km/s hıza çıkarken 0-100 km/s hızlanmasını da 10 saniyede tamamlıyor.

Leapmotor C10: Yeni Nesil Akıllı Hibrit

3.0 tasarımıyla yeni nesil akıllı teknolojiler sunan Leapmotor’un hibrit C10 modeli; güvenlik ve performansıyla da güçlü yapısını gözler önüne seriyor. Avrupa için özel olarak tasarlanmış bir SUV olan bu model, EREV (Extended Range Electric Vehicle) olarak adlandırılan teknoloji ile kullanıcılarına çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bu modelde 1.5 litre benzinli motor 28.4 kWsa'lik lityum demir fosfat bataryayı şarj ederken arka aks üzerine yerleştirilen 230 beygirlik elektrik motoru da hareketi sağlıyor. 210 km saf elektrikli sürüş menzili sunan Leapmotor C10, benzin+elektrik toplam menzil olarak Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 1190 kilometreyi görüyor.

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Ulu Motor 20 Servis Noktası İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Türkiye’nin önde gelen otomotiv servis sağlayıcılarından Ulu Motor, 20 yeni servis noktası için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa zamanda hazırlıklarını sonuçlandırarak daha yaygın bir servis ağıyla, daha kapsayıcı bir şekilde yer almak ve gelişmiş ve akıllı teknolojileriyle de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir mobilite dünyası oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor.

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Skywell HT-i ve Leapmotor C10 hibrit Türkiye'ye geliyor