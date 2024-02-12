Skywell ve Leapmotor'un hibrit modelleri 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'ye geliyor

- Skywell SUV HT-i
- Leapmotor C10: Yeni Nesil Akıllı Hibrit
- Ulu Motor 20 Servis Noktası İçin Çalışmalarına Devam Ediyor
- Yorumlar
Ulubaşlar Grubu bünyesinde 2004 yılında kurulan ve otomotiv sektöründe 21 ülkede marka temsiliyet faaliyetlerini yürüten Ulu Motor, Türkiye’de yeni yürürlüğe giren ve elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, yeni modellerle de kullanıcılarını buluşturacak. Kuruluşunun 20. yılında yoluna mevcut modellerine ek olarak SUV hibrit modelleri de ekleyerek devam edecek.
Skywell SUV HT-i
Söz konusu modelde 110 beygir güç üreten 1.5 litre benzinli atmosferik motor ve 130 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. 32.76 kWsa gibi yüksek bir batarya kapasitesine sahip olan Skywell HT-i modeli maksimum 170 km/s hıza çıkarken 0-100 km/s hızlanmasını da 10 saniyede tamamlıyor.
Leapmotor C10: Yeni Nesil Akıllı Hibrit
Bu modelde 1.5 litre benzinli motor 28.4 kWsa'lik lityum demir fosfat bataryayı şarj ederken arka aks üzerine yerleştirilen 230 beygirlik elektrik motoru da hareketi sağlıyor. 210 km saf elektrikli sürüş menzili sunan Leapmotor C10, benzin+elektrik toplam menzil olarak Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 1190 kilometreyi görüyor.
Ulu Motor 20 Servis Noktası İçin Çalışmalarına Devam Ediyor
Türkiye’nin önde gelen otomotiv servis sağlayıcılarından Ulu Motor, 20 yeni servis noktası için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa zamanda hazırlıklarını sonuçlandırarak daha yaygın bir servis ağıyla, daha kapsayıcı bir şekilde yer almak ve gelişmiş ve akıllı teknolojileriyle de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir mobilite dünyası oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.