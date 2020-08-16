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    Snapdargon 865, JOYUI 12 ile Snapdragon 865+'a fark attı

    Black Shark serisi için geliştirilen JOYUI 12, sahip olduğu GPU hızlandırma özelliği sayesinde, Snapdragon 865'in grafik birimini halefi Snapdragon 865+'tan daha yüksek hızlarda çalıştırabiliyor.
    5 gün
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    İşlemci
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Snapdargon 865, JOYUI 12 ile Snapdragon 865+'a fark attı
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    Bir süredir kapalı beta aşamasında olan JOYUI 12, geçtiğimiz günlerde açık beta sürecine girdi. Bununla birlikte yeni arabirimin önemli bir özelliği de açığa çıktı. 

    Ayrıca Bkz. "App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan"

    %55 oranında performans artışı

    Xiaomi'nin oyuncu telefonları Black Shark serisi için geliştirdiği JOYUI 12 kullanıcı arabirimi, sahip olduğu GPU hızlandırma özelliği sayesinde, Snapdragon 865'in GPU'sunu halefi Snapdragon 865+'tan daha yüksek hızlarda çalıştırabiliyor.

    Normalde 587 MHz'de çalışan Adreno 650 grafik birimi, JOYUI 12'deki GPU overclock özelliğiyle beraber 905 MHz saat/frekans hızına ulaşabiliyor. Aradaki farkı kıyasladığımızda ise %55'lik bir performans artışının yaşandığı görülüyor. Kaldı ki bu artış, Snapdragon 865+'ın sunmuş olduğu %10'luk performans artışından çok daha fazla.



    https://twitter.com/StationChat/status/1294486328277516294 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 5 gün en beğenilen
    %55 overclock yapıldıysa 875 den de hızlı olacak demektir. Seriler arasında %10-20 fark oluyor.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    OsmanlıKafası (Abdüssamed ULUBEY) 4 gün
    Telefonda overclock sıkıntı
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    özgürbarıs 4 gün
    kaç dakika kullanabiliyoruz ki o kadar. Elimizde patlamasın sonra telefon
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    V4LKyR 4 gün
    qcom'un varsayılan hızlarla ship ettiği çipi nasıl overclock edebiliyor? saat hızları tz içerisine gömülü değil miydi?

    Bilen biri varsa aydınlatsın...
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 4 gün
    Kac dk o sekilde kullanilabiliyor acaba telefonu elde tutamayiz yoksa
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi)
    İyi de telefonda sıcaklık ve pil kullanımı ne oluyor ondan sonra?
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    DH Misafiri 4 gün
    İnanılmaz gereksiz olmuş. Bir kere 865'i grafik anlamında zorlayan bir oyun bile yok piyasada. Pubg call of duty orta seviye işlemcilerle bile rahatlıkla çalışıyor.
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    canguler917 (can guler) 4 gün
    snapdragon 865'in mobil oyunlarda daha fazla hıza mı ihtiyacı var sanki ? daha düşük serilerde yapsanız tamam ama bu işlemciye yapmak saçma
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 4 gün
    Büyük ihtimalle black shark yeni cihazına termal anlamda çok güvendiği için overclock etmiş. Ama yine de bu yöntem çok pil tüketir, verimliliği yok eder. Snap865 gibi bir canavar elimdeyken böyle bir özelliğe ihtiyaç duymazdım.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 5 gün en beğenilen
    %55 overclock yapıldıysa 875 den de hızlı olacak demektir. Seriler arasında %10-20 fark oluyor.
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