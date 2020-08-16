Snapdargon 865, JOYUI 12 ile Snapdragon 865+'a fark attı

Bir süredir kapalı beta aşamasında olan JOYUI 12, geçtiğimiz günlerde açık beta sürecine girdi. Bununla birlikte yeni arabirimin önemli bir özelliği de açığa çıktı.
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%55 oranında performans artışı
Xiaomi'nin oyuncu telefonları Black Shark serisi için geliştirdiği JOYUI 12 kullanıcı arabirimi, sahip olduğu GPU hızlandırma özelliği sayesinde, Snapdragon 865'in GPU'sunu halefi Snapdragon 865+'tan daha yüksek hızlarda çalıştırabiliyor.
Normalde 587 MHz'de çalışan Adreno 650 grafik birimi, JOYUI 12'deki GPU overclock özelliğiyle beraber 905 MHz saat/frekans hızına ulaşabiliyor. Aradaki farkı kıyasladığımızda ise %55'lik bir performans artışının yaşandığı görülüyor. Kaldı ki bu artış, Snapdragon 865+'ın sunmuş olduğu %10'luk performans artışından çok daha fazla.
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