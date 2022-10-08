Snapdragon 7 Gen 2 detaylanıyor: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Günümüzde yalnızca birkaç cihazda kullanılan Snapdragon 7 Gen 1 platformu, 700 serisi yongalar kadar ses getirmedi. Şimdi de yarı iletken devinin SM7475 kod adlı yeni bir Snapdragon 7 serisi işlemci üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Snapdragon 7 Gen 2 neler sunacak?

Qualcomm tarafından açıklanan bilgilere göre yeni yonga setinin henüz Snapdragon 7 Gen 2 mi yoksa 7+ Gen 1 olarak mı piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Bununla birlikte üçlü bir çekirdek kümelemesine ev sahipliği yapan yeni işlemci, 1 adet 2.4GHz Cortex-A715 veya A710, 3 adet 2.36 GHz Cortex-A715 veya A710 ve dört adet 1.8 GHz Cortex A510 çekirdeğinden güç alacak gibi gözüküyor.

Bunların yeni çekirdekler olduğunu varsayarsak, düşük bir performans artışının yanı sıra verimlilikte büyük bir gelişme yaşanacağını söyleyebiliriz. Zira A715, A710’a kıyasla yüzde 5 daha yüksek performans, yüzde 20 oranında daha iyi bir verimlilik sunuyor. Yenilenen A510 ise, yüzde 5'e kadar verimlilik artışı ile gelecek.

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Yaklaşık bir ay sonra düzenlenecek Snapdragon Zirvesi etkinliğinde yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2’nin tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 7 serisi ise muhtemelen ayrı bir etkinlikte karşımıza çıkacak.

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