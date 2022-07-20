Snapdragon 8 Gen 2'nin tanıtım tarihi açıklandı: Beklenenden erken geliyor

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Snapdragon 8 Gen 1'de yaşanan verimlilik sorunları sebebiyle üretimi TSMC'ye kaydıran Qualcomm, oldukça kısa bir süre içerisinde işlemcinin güncellenen bir Plus modelini duyurmuştu. Şimdi de ABD merkezli yarı iletken devi, yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 2 platformunu beklenenden daha erken tanıtacak gibi gözüküyor.

15 Kasım'da tanıtılacağı doğrulandı

Bugün erken saatlerde giyilebilir cihazlar için Snapdragon W5 ve W5+ yonga setlerini duyuran Qualcomm, ayrıca Snapdragon Zirvesi etkinliğinin 15 Kasım tarihinde düzenleneceğini söyledi. Yeni bildirilenlere göre Hawaii’de gerçekleştirilecek etkinlikte yeni nesil amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 2’nin tanıtılacağı da doğrulandı.

Akıllı saatler için yeni Snapdragon işlemcileri tanıtıldı 8 sa. önce eklendi

Genel olarak Qualcomm, amiral gemisi çiplerini yıl sonunda Aralık ayı civarında piyasaya sürüyor. Ancak yeni yonga setinin tanıtım tarihini şaşırtıcı bir şekilde erkene alan şirket, bunun nedenini henüz açıklamadı. Bununla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 platformuna sahip ilk telefonunun Xiaomi cephesinden gelebileceği dünüşülüyor.

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Snapdragon 8 Gen 2 yakında geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı