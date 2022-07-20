Snapdragon 8 Gen 2'nin tanıtım tarihi açıklandı: Beklenenden erken geliyor

Snapdragon 8 Gen 1'de yaşanan verimlilik sorunları sebebiyle üretimi TSMC'ye kaydıran Qualcomm, oldukça kısa bir süre içerisinde işlemcinin güncellenen bir Plus modelini duyurmuştu. Şimdi de ABD merkezli yarı iletken devi, yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 2 platformunu beklenenden daha erken tanıtacak gibi gözüküyor.
15 Kasım'da tanıtılacağı doğrulandı
Bugün erken saatlerde giyilebilir cihazlar için Snapdragon W5 ve W5+ yonga setlerini duyuran Qualcomm, ayrıca Snapdragon Zirvesi etkinliğinin 15 Kasım tarihinde düzenleneceğini söyledi. Yeni bildirilenlere göre Hawaii’de gerçekleştirilecek etkinlikte yeni nesil amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 2’nin tanıtılacağı da doğrulandı.
Genel olarak Qualcomm, amiral gemisi çiplerini yıl sonunda Aralık ayı civarında piyasaya sürüyor. Ancak yeni yonga setinin tanıtım tarihini şaşırtıcı bir şekilde erkene alan şirket, bunun nedenini henüz açıklamadı. Bununla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 platformuna sahip ilk telefonunun Xiaomi cephesinden gelebileceği dünüşülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş