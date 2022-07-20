Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 2'nin tanıtım tarihi açıklandı: Beklenenden erken geliyor

    Mobil işlemci devi Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 platformunun resmi tanıtım tarihini açıkladı. Yeni amiral gemisi modelini Snapdragon Summit etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.
    1

    Snapdragon 8 Gen 2 yakında geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 8 Gen 1'de yaşanan verimlilik sorunları sebebiyle üretimi TSMC'ye kaydıran Qualcomm, oldukça kısa bir süre içerisinde işlemcinin güncellenen bir Plus modelini duyurmuştu. Şimdi de ABD merkezli yarı iletken devi, yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 2 platformunu beklenenden daha erken tanıtacak gibi gözüküyor. 

    15 Kasım'da tanıtılacağı doğrulandı

    Bugün erken saatlerde giyilebilir cihazlar için Snapdragon W5 ve W5+ yonga setlerini duyuran Qualcomm, ayrıca Snapdragon Zirvesi etkinliğinin 15 Kasım tarihinde düzenleneceğini söyledi. Yeni bildirilenlere göre Hawaii’de gerçekleştirilecek etkinlikte yeni nesil amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 2’nin tanıtılacağı da doğrulandı.

    Genel olarak Qualcomm, amiral gemisi çiplerini yıl sonunda Aralık ayı civarında piyasaya sürüyor. Ancak yeni yonga setinin tanıtım tarihini şaşırtıcı bir şekilde erkene alan şirket, bunun nedenini henüz açıklamadı. Bununla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 platformuna sahip ilk telefonunun Xiaomi cephesinden gelebileceği dünüşülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    billy brown 5 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

    Profil resmi
    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız