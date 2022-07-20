Qualcomm, akıllı saatler için yeni işlemcilerini tanıttı: Snapdragon W5 Gen 1 ve W5+ Gen 1

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Mobil işlemci pazarındaki en büyük isimlerden biri olan Qualcomm, giyilebilir cihazlar için ürettiği işlemciler ile ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Snapdragon Wear 4100+ ile bile yeteri kadar performans sunamayan firma, Wear OS 3 cihazlarına odaklı ürettiği yeni işlemcilerini tanıttı.

Yüksek performans ve daha verimli batarya kullanımı

Qualcomm, giyilebilir cihazlara odaklı yeni işlemcilerini tanıttı. Snapdragon W5 Gen 1 ve Snapdragon W5+ Gen 1, önceki nesillere göre çok büyük iyileştirmeler ile geliyor. İki işlemci de 12nm fabrikasyon sürecinden 4nm fabrikasyon sürecine geçiş yaparak ciddi anlamda performans ve verimlilik artışı sağlıyor. Ayrıca her iki işlemci de Adreno 702 grafik birimi, 2133MHz bellek ve dört çekirdekli Cortex-A53’ten güç alıyor.

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W5+ Gen 1, standart W5’ten farklı olarak yardımcı işlem birimi ile geliyor. W1 AON isimli yardımcı işlem birimi 22nm sürecinde üretiliyor ve Cortex-M55 çekirdeklerinden güç alıyor. Ana işlemciyi uyandırmadan Bluetooth, Wi-Fi- ses ve görüntü gibi birimlere güç verebilen W1 AON, batarya ömrüne ciddi destek sağlıyor. Qualcomm'a göre W5+ Gen 1 çipi, yüzde 50 daha çok pil ömrü ve iki kat performans sunuyor. Ayrıca W5 çipleri, önceki nesillere göre %35 daha az yer kaplayarak daha ince akıllı saatleri mümkün kılıyor. Yeni tanıtılan işlemciler, çok yakında kullanıma sunulacak. Oppo, önümüzdeki 30 gün içerisinde ilk W5 Gen 1 çipli akıllı saatini tanıtacağını doğruladı.

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Akıllı saatler için yeni Snapdragon işlemcileri tanıtıldı