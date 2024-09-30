Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün fiyatı ortaya çıktı
Aktarıldığı kadarıyla Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4, N3E üretim süreci nedeniyle önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olacak. Bu artışla birlikte Dimensity 9400'ün yaklaşık 155 dolara mal olması beklenirken, Snapdragon 8 Gen 4 için bu rakam 199 dolara çıkacak. Bu noktada halihazırda mevcut olan Dimensity 9300'ün 124 dolar, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 152 dolara mal olduğunu belirtelim.
Söz konusu fiyat artışının sürpriz olmadığını hatırlatalım. Keza Haziran ayında endüstri analisti Min-Chu Kuo, yüzde 25 ila 30 arsında bir artış olacağını iddia etti. Daha sonraki tahminler ise bunun yüzde 20 seviyesinde kalacağını söylüyordu. Ancak kesin miktar ne olursa olsun, her iki amiral gemisinin de bu yıl daha pahalı olacağı kesin.
Ayrıca söz konusu maliyet artışı, muhtemelen tüketicilere de yansıyacak. Bu da 2025'te markalardan daha pahalı amiral gemileri göreceğimiz anlamına geliyor. Artan maliyetin haklı olup olmadığına gelince, Snapdragon 8 Gen 4'ün bu yıl bazı büyük değişikliklere sahip olması bekleniyor.
Yeni işlemci, Qualcomm'un şirket içi Oryon çekirdeklerine sahip ilk mobil çipi olacak ve erken kıyaslamalar önemli bir performans artışı gösteriyor. MediaTek Dimensity 9400 ise yakın tarihte AnTuTu rekoru kırdı ve ARM'nin en güçlü Cortex-X925 çekirdeğini kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu