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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün fiyatı ortaya çıktı

    Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı. Amiral gemisi yonga setleri, beklenden daha pahalıya mal olacak. İşte detaylar...       
    Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qulacomm ve MediaTek, yeni nesil yonga setleri Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını tamamladı. Kaçıranlar için her iki işlemci, 3nm süreci ile mobil platformlar için en radikal yeniliklerden biri olacak. Öyle ki daha önce erken kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi işlemciler için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı. 

    Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün fiyatı ortaya çıktı

    Aktarıldığı kadarıyla Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4, N3E üretim süreci nedeniyle önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olacak. Bu artışla birlikte Dimensity 9400'ün yaklaşık 155 dolara mal olması beklenirken, Snapdragon 8 Gen 4 için bu rakam 199 dolara çıkacak. Bu noktada halihazırda mevcut olan Dimensity 9300'ün 124 dolar, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 152 dolara mal olduğunu belirtelim. 

    Söz konusu fiyat artışının sürpriz olmadığını hatırlatalım. Keza Haziran ayında endüstri analisti Min-Chu Kuo, yüzde 25 ila 30 arsında bir artış olacağını iddia etti. Daha sonraki tahminler ise bunun yüzde 20 seviyesinde kalacağını söylüyordu. Ancak kesin miktar ne olursa olsun, her iki amiral gemisinin de bu yıl daha pahalı olacağı kesin.

    Ayrıca söz konusu maliyet artışı, muhtemelen tüketicilere de yansıyacak. Bu da 2025'te markalardan daha pahalı amiral gemileri göreceğimiz anlamına geliyor. Artan maliyetin haklı olup olmadığına gelince, Snapdragon 8 Gen 4'ün bu yıl bazı büyük değişikliklere sahip olması bekleniyor.

    Yeni işlemci, Qualcomm'un şirket içi Oryon çekirdeklerine sahip ilk mobil çipi olacak ve erken kıyaslamalar önemli bir performans artışı gösteriyor. MediaTek Dimensity 9400 ise yakın tarihte AnTuTu rekoru kırdı ve ARM'nin en güçlü Cortex-X925 çekirdeğini kullanacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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