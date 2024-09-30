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Tam Boyutta Gör Qulacomm ve MediaTek, yeni nesil yonga setleri Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını tamamladı. Kaçıranlar için her iki işlemci, 3nm süreci ile mobil platformlar için en radikal yeniliklerden biri olacak. Öyle ki daha önce erken kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi işlemciler için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün fiyatı ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4, N3E üretim süreci nedeniyle önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olacak. Bu artışla birlikte Dimensity 9400'ün yaklaşık 155 dolara mal olması beklenirken, Snapdragon 8 Gen 4 için bu rakam 199 dolara çıkacak. Bu noktada halihazırda mevcut olan Dimensity 9300'ün 124 dolar, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 152 dolara mal olduğunu belirtelim.

Söz konusu fiyat artışının sürpriz olmadığını hatırlatalım. Keza Haziran ayında endüstri analisti Min-Chu Kuo, yüzde 25 ila 30 arsında bir artış olacağını iddia etti. Daha sonraki tahminler ise bunun yüzde 20 seviyesinde kalacağını söylüyordu. Ancak kesin miktar ne olursa olsun, her iki amiral gemisinin de bu yıl daha pahalı olacağı kesin.

Ayrıca söz konusu maliyet artışı, muhtemelen tüketicilere de yansıyacak. Bu da 2025'te markalardan daha pahalı amiral gemileri göreceğimiz anlamına geliyor. Artan maliyetin haklı olup olmadığına gelince, Snapdragon 8 Gen 4'ün bu yıl bazı büyük değişikliklere sahip olması bekleniyor.

Intel Qualcomm tarafından satın alınabilir 1 hf. önce eklendi

Yeni işlemci, Qualcomm'un şirket içi Oryon çekirdeklerine sahip ilk mobil çipi olacak ve erken kıyaslamalar önemli bir performans artışı gösteriyor. MediaTek Dimensity 9400 ise yakın tarihte AnTuTu rekoru kırdı ve ARM'nin en güçlü Cortex-X925 çekirdeğini kullanacak.

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Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün fiyatı ortaya çıktı