Snapdragon 8 Gen 4'ten kötü haber: Isınma sorunu baş ağrıtabilir

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 veya 8 Elite için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki Dimensity 9400'e rakip olacak işlemci için uzun süredir yeni nesil Oryon çekirdeklerinin kullanılacağı gündemde. Ancak bu olurken, Isınma sorunu baş ağrıtabilir.

Normal kullanımda bile 98,5°C'ye ulaşıyor

Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Şimdiye kadarki söylentiler, işlemcinin 4GHz'e ulaşan ana çekirdekleri sayesinde rekor bir performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak, bu performans ısı üretimi ve pil ömrü açısından baş ağrıtıcı olabilir.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görebileceğiniz gibi Snapdragon 8 Gen 4'ten alınan yeni bir sızıntı, yonga setinin 20W'tan fazla güç çektiğini ve normal kullanımda bile 98,5°C gibi sıcaklıklara ulaştığını gösteriyor. Üstelik bu sonuçların üç ay önce test edilen resmi sürüme dayandığını belirtelim. Tabi ki yine de bir umut ışığı var. Keza üç ay önemli bir geliştirme süresi ve Qualcomm verimlilik anlamında ilerleme kaydetmiş olabilir.

Ancak 20W ve üzeri güç tüketimi, amiral gemisi telefonlarda neden 6.000mAh ve üzeri pil göreceğimizi açıklıyor olabilir. Diğer tarafta Snapdragon 8 Gen 4'ün işlemci performansı da dikkat çekici. Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2884, çoklu çekirdekte ise 8840 puan almış. Ayrıca bu yonga setinin “Galaxy için” özel versiyonu, biraz daha yüksek performans sergileyerek tek çekirdekte 3060, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almış durumda.

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Tüm bu veriler, Snapdragon 8 Gen 4’ün hem CPU hem de GPU performansı açısından 2025’in en güçlü yonga setlerinden biri olacağını gösteriyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Snapdragon 8 Gen 4'ten kötü haber: Isınma sorunu baş ağrıtabilir