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    Snapdragon 8 Gen 4'ten kötü haber: Isınma sorunu baş ağrıtabilir

    Qualcomm'un merakla beklenen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'ün normal kullanımda bile 98,5°C'ye ulaştığı söyleniyor. Telefonlarda baş ağrıtabilir.  
    Snapdragon 8 Gen 4'ten kötü haber: Isınma sorunu baş ağrıtabilir Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 veya 8 Elite için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki Dimensity 9400'e rakip olacak işlemci için uzun süredir yeni nesil Oryon çekirdeklerinin kullanılacağı gündemde. Ancak bu olurken, Isınma sorunu baş ağrıtabilir.

    Normal kullanımda bile 98,5°C'ye ulaşıyor

    Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Şimdiye kadarki söylentiler, işlemcinin 4GHz'e ulaşan ana çekirdekleri sayesinde rekor bir performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak, bu performans ısı üretimi ve pil ömrü açısından baş ağrıtıcı olabilir.

    Snapdragon 8 Gen 4'ten kötü haber: Isınma sorunu baş ağrıtabilir Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görebileceğiniz gibi Snapdragon 8 Gen 4'ten alınan yeni bir sızıntı, yonga setinin 20W'tan fazla güç çektiğini ve normal kullanımda bile 98,5°C gibi sıcaklıklara ulaştığını gösteriyor. Üstelik bu sonuçların üç ay önce test edilen resmi sürüme dayandığını belirtelim. Tabi ki yine de bir umut ışığı var. Keza üç ay önemli bir geliştirme süresi ve Qualcomm verimlilik anlamında ilerleme kaydetmiş olabilir.

    Ancak 20W ve üzeri güç tüketimi, amiral gemisi telefonlarda neden 6.000mAh ve üzeri pil göreceğimizi açıklıyor olabilir. Diğer tarafta Snapdragon 8 Gen 4'ün işlemci performansı da dikkat çekici. Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2884, çoklu çekirdekte ise 8840 puan almış. Ayrıca bu yonga setinin “Galaxy için” özel versiyonu, biraz daha yüksek performans sergileyerek tek çekirdekte 3060, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almış durumda.

    Tüm bu veriler, Snapdragon 8 Gen 4’ün hem CPU hem de GPU performansı açısından 2025’in en güçlü yonga setlerinden biri olacağını gösteriyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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