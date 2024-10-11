Snapdragon 8 Gen 4'ten kötü haber: Isınma sorunu baş ağrıtabilir

Normal kullanımda bile 98,5°C'ye ulaşıyor
Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Şimdiye kadarki söylentiler, işlemcinin 4GHz'e ulaşan ana çekirdekleri sayesinde rekor bir performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak, bu performans ısı üretimi ve pil ömrü açısından baş ağrıtıcı olabilir.
Ancak 20W ve üzeri güç tüketimi, amiral gemisi telefonlarda neden 6.000mAh ve üzeri pil göreceğimizi açıklıyor olabilir. Diğer tarafta Snapdragon 8 Gen 4'ün işlemci performansı da dikkat çekici. Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2884, çoklu çekirdekte ise 8840 puan almış. Ayrıca bu yonga setinin “Galaxy için” özel versiyonu, biraz daha yüksek performans sergileyerek tek çekirdekte 3060, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almış durumda.
Tüm bu veriler, Snapdragon 8 Gen 4’ün hem CPU hem de GPU performansı açısından 2025’in en güçlü yonga setlerinden biri olacağını gösteriyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.