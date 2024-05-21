Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Snapdragon X işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı: AI PC dönemi başlıyor

    Microsoft, Snapdragon X Elite ve Plus işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı. 13.8 inç ve 15 inç ekran boyutuyla gelen bilgisayarlar, yapay zeka yetenekleri ve uzun pil ömrüyle oldukça iddialı.
    Microsoft, Snapdragon X işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı
    Microsoft, Mart ayında tanıttığı Surface Laptop 6 for Business dizüstü bilgisayarları Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve Plus işlemcileriyle güncelleyerek son kullanıcılar için tanıttı. 13.8 inç ve 15 inç ekran boyutuyla gelen bilgisayarlar, yüksek performans, yapay zeka yetenekleri ve uzun pil ömrüyle oldukça iddialı.

    Microsoft Surface Laptop 6 özellikleri

    Surface Laptop 6, Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanından başlayıp 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye kadar yapılandırılabilen konfigürasyonlara sahip. Dizüstü bilgisayarlar, siyah, platin, kum ve safir olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

    Surface Laptop 6'da Dolby Vision IQ desteğine sahip 2304 x 1536 (13,8 inç) veya 2496 x 1664 (15 inç) çözünürlüğünde, 120Hz değişken yenileme hızına sahip dokunmatik ekran bulunuyor. Microsoft, ekranı güncelleyerek çerçeveleri inceltmiş ve ekranın köşelerini yuvarlatmış.

    Microsoft, Snapdragon X işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Her iki ekran boyutunda da iki USB-C bağlantı noktası ve bir USB-A 3.1 bağlantı noktası ve 1080p kamera bulunuyor. 15 inçlik model 65 watt'lık şarj adaptörü ile gelirken, 13,8 inçlik versiyonda 39 watt'lık bir şarj cihazı yer alıyor.

    Microsoft, yeni Surface Laptop'un önceki nesilden %80 daha hızlı olduğunu ve tek şarjla 22 saate kadar yerel video oynatabildiğini söylüyor. Laptop, tıpkı Apple'ın MacBook'larında yıllardır olduğu gibi dokunsal geri bildirim sunan dokunmatik yüzeye sahip. MacBook Air'den farklı olarak Microsoft, dizüstü bilgisayarın kendi ekranın dışında üç adet 4K monitörü destekleyeceğini belirtiyor.

    Microsoft, Snapdragon X işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıların Copilot'u kullanarak uygulamalar, belgeler ve klasörlerde arama yapmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli Recall özelliği gibi yeni cihaz içi yapay zeka özelliklerini de duyurdu. Ve yapay zeka yeteneklerine sahip bilgisayarların bundan sonra "Copilot Plus PC" markasıyla satışa sunulacağını açıkladı. Microsoft ayrıca, etkinlik sırasında üç dilin canlı çevirisini aynı anda gerçekleştirerek cihaz üzerinde görüntülü arama çevirisi gibi özellikleri de vurguladı. Şirket, yalnızca Copilot Plus etiketli bilgisayarların bu tür özellikleri destekleyeceğini söylüyor.

    Microsoft, Snapdragon X işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör

    Surface Laptop 13.8 inç özellikleri

    • Ekran: 13.8 inç, 2304 x 1536 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast
    • İşlemci: Snapdragon X Plus, Snapdragon X Elite
    • Bellek: 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD
    • Kamera: 1080p
    • Batarya: 54 Wh, 39 Watt şarj
    • Ağırlık: 1.34 kg
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DisplayPort 2.1, MicroSDXC kart okuyucu

    Surface Laptop 15 inç özellikleri

    • Ekran: 15 inç, 2496 x 1664 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast
    • İşlemci: Snapdragon X Elite
    • Bellek: 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD
    • Kamera: 1080p
    • Batarya: 66 Wh, 65 Watt şarj
    • Ağırlık: 1.66 kg
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DisplayPort 2.1, MicroSDXC kart okuyucu

    Surface Laptop 6 fiyatı

    2024 Surface Laptop, 13,8 inçlik model için 999 dolardan veya 15 inçlik model için 1299 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Teslimatların 18 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/20/24160498/microsoft-arm-surface-laptop-6-qualcomm-snapdragon-x-elite https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-laptop-7th-edition?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-xPJm_tndxlMGoNK0rrFDAA&epi=nOD_rLJHOac-xPJm_tndxlMGoNK0rrFDAA&irgwc=1&OCID=AIDcmm549zy227_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__sdkm9k33xokfdgdg6y10bqr9gm2xdolqxtgiqlsl00%29%287593%29%281243925%29%28nOD_rLJHOac-xPJm_tndxlMGoNK0rrFDAA%29%28%29
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    makam odalarında cumhurbaşkanı resmi zorunlu mu hangi suv aracı almalıyım ev cam filmi kullananlar kadınlar kulübü abs erken devreye giriyor oranı düşen maçlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT 2 Pro
    Realme GT 2 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız