Microsoft, Snapdragon X işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı: AI PC dönemi başlıyor

- Microsoft Surface Laptop 6 özellikleri
- Surface Laptop 13.8 inç özellikleri
- Surface Laptop 15 inç özellikleri
- Surface Laptop 6 fiyatı
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Microsoft Surface Laptop 6 özellikleri
Surface Laptop 6, Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanından başlayıp 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye kadar yapılandırılabilen konfigürasyonlara sahip. Dizüstü bilgisayarlar, siyah, platin, kum ve safir olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.
Surface Laptop 6'da Dolby Vision IQ desteğine sahip 2304 x 1536 (13,8 inç) veya 2496 x 1664 (15 inç) çözünürlüğünde, 120Hz değişken yenileme hızına sahip dokunmatik ekran bulunuyor. Microsoft, ekranı güncelleyerek çerçeveleri inceltmiş ve ekranın köşelerini yuvarlatmış.
Microsoft, yeni Surface Laptop'un önceki nesilden %80 daha hızlı olduğunu ve tek şarjla 22 saate kadar yerel video oynatabildiğini söylüyor. Laptop, tıpkı Apple'ın MacBook'larında yıllardır olduğu gibi dokunsal geri bildirim sunan dokunmatik yüzeye sahip. MacBook Air'den farklı olarak Microsoft, dizüstü bilgisayarın kendi ekranın dışında üç adet 4K monitörü destekleyeceğini belirtiyor.
Surface Laptop 13.8 inç özellikleri
- Ekran: 13.8 inç, 2304 x 1536 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast
- İşlemci: Snapdragon X Plus, Snapdragon X Elite
- Bellek: 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD
- Kamera: 1080p
- Batarya: 54 Wh, 39 Watt şarj
- Ağırlık: 1.34 kg
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DisplayPort 2.1, MicroSDXC kart okuyucu
Surface Laptop 15 inç özellikleri
- Ekran: 15 inç, 2496 x 1664 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast
- İşlemci: Snapdragon X Elite
- Bellek: 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD
- Kamera: 1080p
- Batarya: 66 Wh, 65 Watt şarj
- Ağırlık: 1.66 kg
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DisplayPort 2.1, MicroSDXC kart okuyucu
Surface Laptop 6 fiyatı
2024 Surface Laptop, 13,8 inçlik model için 999 dolardan veya 15 inçlik model için 1299 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Teslimatların 18 Haziran'da yapılacağı açıklandı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/20/24160498/microsoft-arm-surface-laptop-6-qualcomm-snapdragon-x-elite https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-laptop-7th-edition?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-xPJm_tndxlMGoNK0rrFDAA&epi=nOD_rLJHOac-xPJm_tndxlMGoNK0rrFDAA&irgwc=1&OCID=AIDcmm549zy227_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__sdkm9k33xokfdgdg6y10bqr9gm2xdolqxtgiqlsl00%29%287593%29%281243925%29%28nOD_rLJHOac-xPJm_tndxlMGoNK0rrFDAA%29%28%29 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.