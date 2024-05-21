Microsoft, Snapdragon X işlemcili Surface Laptop 6'yı tanıttı: AI PC dönemi başlıyor

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Microsoft, Mart ayında tanıttığı Surface Laptop 6 for Business dizüstü bilgisayarları Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve Plus işlemcileriyle güncelleyerek son kullanıcılar için tanıttı. 13.8 inç ve 15 inç ekran boyutuyla gelen bilgisayarlar, yüksek performans, yapay zeka yetenekleri ve uzun pil ömrüyle oldukça iddialı.

Microsoft Surface Laptop 6 özellikleri

Surface Laptop 6, Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanından başlayıp 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye kadar yapılandırılabilen konfigürasyonlara sahip. Dizüstü bilgisayarlar, siyah, platin, kum ve safir olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

Surface Laptop 6'da Dolby Vision IQ desteğine sahip 2304 x 1536 (13,8 inç) veya 2496 x 1664 (15 inç) çözünürlüğünde, 120Hz değişken yenileme hızına sahip dokunmatik ekran bulunuyor. Microsoft, ekranı güncelleyerek çerçeveleri inceltmiş ve ekranın köşelerini yuvarlatmış.

Tam Boyutta Gör Her iki ekran boyutunda da iki USB-C bağlantı noktası ve bir USB-A 3.1 bağlantı noktası ve 1080p kamera bulunuyor. 15 inçlik model 65 watt'lık şarj adaptörü ile gelirken, 13,8 inçlik versiyonda 39 watt'lık bir şarj cihazı yer alıyor.

Microsoft, yeni Surface Laptop'un önceki nesilden %80 daha hızlı olduğunu ve tek şarjla 22 saate kadar yerel video oynatabildiğini söylüyor. Laptop, tıpkı Apple'ın MacBook'larında yıllardır olduğu gibi dokunsal geri bildirim sunan dokunmatik yüzeye sahip. MacBook Air'den farklı olarak Microsoft, dizüstü bilgisayarın kendi ekranın dışında üç adet 4K monitörü destekleyeceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların Copilot'u kullanarak uygulamalar, belgeler ve klasörlerde arama yapmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli Recall özelliği gibi yeni cihaz içi yapay zeka özelliklerini de duyurdu. Ve yapay zeka yeteneklerine sahip bilgisayarların bundan sonra "Copilot Plus PC" markasıyla satışa sunulacağını açıkladı. Microsoft ayrıca, etkinlik sırasında üç dilin canlı çevirisini aynı anda gerçekleştirerek cihaz üzerinde görüntülü arama çevirisi gibi özellikleri de vurguladı. Şirket, yalnızca Copilot Plus etiketli bilgisayarların bu tür özellikleri destekleyeceğini söylüyor.

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Surface Laptop 13.8 inç özellikleri

Ekran : 13.8 inç, 2304 x 1536 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast

: 13.8 inç, 2304 x 1536 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast İşlemci : Snapdragon X Plus, Snapdragon X Elite

: Snapdragon X Plus, Snapdragon X Elite Bellek : 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM

: 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD

: 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD Kamera : 1080p

: 1080p Batarya : 54 Wh, 39 Watt şarj

: 54 Wh, 39 Watt şarj Ağırlık : 1.34 kg

: 1.34 kg Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DisplayPort 2.1, MicroSDXC kart okuyucu

Surface Laptop 15 inç özellikleri

Ekran : 15 inç, 2496 x 1664 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast

: 15 inç, 2496 x 1664 piksel, 120 Hz, 600 nit, 1400:1 kontrast İşlemci : Snapdragon X Elite

: Snapdragon X Elite Bellek : 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM

: 16GB veya 32GB LPDDR5x RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD

: 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD Kamera : 1080p

: 1080p Batarya : 66 Wh, 65 Watt şarj

: 66 Wh, 65 Watt şarj Ağırlık : 1.66 kg

: 1.66 kg Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DisplayPort 2.1, MicroSDXC kart okuyucu

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Surface Laptop 6 fiyatı

2024 Surface Laptop, 13,8 inçlik model için 999 dolardan veya 15 inçlik model için 1299 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Teslimatların 18 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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