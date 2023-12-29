Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 ile ilgili ilk bilgiler geldi: Birçok yenilik olacak

Tam Boyutta Gör Microsoft'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 ile ilgili bazı bilgiler geldi. Yeni nesil bilgisayarlarına önemli yenilikler getirecek Microsoft, diğer üreticiler gibi yapay zeka özelliklerini ön plana çıkaracak.

Windows Central'ın edindiği bilgiye göre Microsoft, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'yı 'ilk gerçek yeni nesil AI bilgisayar" olarak pazarlamayı planlıyor. Her iki cihaz da Intel'in 14. nesil Meteor Lake işlemcisi ve Qualcomm'un Snapdragon X Elite çipsetini içeren seçeneklere sahip olacak.

Yeni nesil ARM tabanlı cihazlar Microsoft içerisinde CADMUS PC'ler olarak adlandırılıyor. Ayrıca bilgisayarların Windows'un 'Hudson Valley' kod adlı bir sonraki sürümü (muhtemelen Windows 12) ile geleceği söyleniyor.

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Bunların dışında Surface Laptop 6'nin daha ince çerçevelere, yuvarlatılmış köşelere ve daha fazla bağlantı portuna sahip olacak. Microsoft aynı zamanda klavyeye özel bir CoPilot tuşu koyacağı ve klavyenin yeni bir haptik toucpad ile geleceği bildiriliyor.

Surface Pro 10 da yuvarlatılmış köşelere ve HDR destekli daha parlak bir ekrana sahip olacak. Ekranda yansımayı engelleyici yeni bir kaplama olacak. Microsoft, Surface Pro 10'u iki farklı modelde piyasaya sürmeyi planlıyor. İlki daha düşük çözünürlüklü temel model, diğeri ise yüksek çözünürlüklü üst model. Bunların yanında tablette NFC ve geniş açılı bir web kameranın da olacağı bildiriliyor.

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Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 ile ilgili ilk bilgiler geldi