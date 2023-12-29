Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 ile ilgili ilk bilgiler geldi: Birçok yenilik olacak

Windows Central'ın edindiği bilgiye göre Microsoft, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'yı 'ilk gerçek yeni nesil AI bilgisayar" olarak pazarlamayı planlıyor. Her iki cihaz da Intel'in 14. nesil Meteor Lake işlemcisi ve Qualcomm'un Snapdragon X Elite çipsetini içeren seçeneklere sahip olacak.
Yeni nesil ARM tabanlı cihazlar Microsoft içerisinde CADMUS PC'ler olarak adlandırılıyor. Ayrıca bilgisayarların Windows'un 'Hudson Valley' kod adlı bir sonraki sürümü (muhtemelen Windows 12) ile geleceği söyleniyor.
Bunların dışında Surface Laptop 6'nin daha ince çerçevelere, yuvarlatılmış köşelere ve daha fazla bağlantı portuna sahip olacak. Microsoft aynı zamanda klavyeye özel bir CoPilot tuşu koyacağı ve klavyenin yeni bir haptik toucpad ile geleceği bildiriliyor.
Surface Pro 10 da yuvarlatılmış köşelere ve HDR destekli daha parlak bir ekrana sahip olacak. Ekranda yansımayı engelleyici yeni bir kaplama olacak. Microsoft, Surface Pro 10'u iki farklı modelde piyasaya sürmeyi planlıyor. İlki daha düşük çözünürlüklü temel model, diğeri ise yüksek çözünürlüklü üst model. Bunların yanında tablette NFC ve geniş açılı bir web kameranın da olacağı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.