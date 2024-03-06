Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, 21 Mart’ta çıkacak

21 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinlik kapsamında Microsoft’un Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını tanıtacağı aktarılıyor. Her iki model de ticari müşterilere yönelik olacak. Bu iki cihazın da tasarımsal olarak küçük değişiklikler yaşayacağı söyleniyor. Öte yandan tüketici sınıfı modeller için büyük tasarım değişiklikleri planlanıyor.

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Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın hem ticari hem de tüketici versiyonları yeni Copilot tuşuna sahip olacak. Aktarılanlara göre Microsoft, Windows 11'de Copilot deneyimini geliştirmek için çalışıyor, ancak aynı zamanda yeni bir AI Explorer deneyimi üzerinde de çalışıyor. "Gelişmiş Copilot" olarak tanımlanan bu özellik, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kataloglayacak. Kataloglanan verilere ise Copilot üzerinden doğal dil kullanımıyla erişilebilecek.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise ticari Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modelleri en yeni Intel işlemcileri ile güncellenecek ve dediğimiz gibi tasarım önceki Surface 9 ailesiyle benzer olacak. Öte yandan hem tüketici Surface Pro 10 hem de Surface Laptop 6 modelleri, geniş tasarım değişikliklerine olanak tanıyan yeni Arm işlemci seçenekleriyle gelecek.

Belirtilenlere gre Surface Laptop 6, daha ince ekran çerçeveleri, yuvarlatılmış köşeler, dokunsal dokunmatik yüzey, iki USB-C ve bir USB-A bağlantı noktasına sahip olacak. Surface Pro 10 ise HDR içeriği destekleyen yansıma önleyici bir OLED ekran ile gelecek ve ön yüzde ultra geniş kamera barındıracak. Ayrıca yerleşik NFC okuyucu bulunacak. Microsoft’un bu iki modelin Intel versiyonlarını Nisan ayında Arm versiyonlarını ise Haziran ayında piyasaya süreceği söyleniyor.

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Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 bu ay tanıtılacak