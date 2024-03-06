Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 bu ay tanıtılacak

Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, 21 Mart’ta çıkacak
21 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinlik kapsamında Microsoft’un Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını tanıtacağı aktarılıyor. Her iki model de ticari müşterilere yönelik olacak. Bu iki cihazın da tasarımsal olarak küçük değişiklikler yaşayacağı söyleniyor. Öte yandan tüketici sınıfı modeller için büyük tasarım değişiklikleri planlanıyor.
Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın hem ticari hem de tüketici versiyonları yeni Copilot tuşuna sahip olacak. Aktarılanlara göre Microsoft, Windows 11'de Copilot deneyimini geliştirmek için çalışıyor, ancak aynı zamanda yeni bir AI Explorer deneyimi üzerinde de çalışıyor. "Gelişmiş Copilot" olarak tanımlanan bu özellik, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kataloglayacak. Kataloglanan verilere ise Copilot üzerinden doğal dil kullanımıyla erişilebilecek.
Belirtilenlere gre Surface Laptop 6, daha ince ekran çerçeveleri, yuvarlatılmış köşeler, dokunsal dokunmatik yüzey, iki USB-C ve bir USB-A bağlantı noktasına sahip olacak. Surface Pro 10 ise HDR içeriği destekleyen yansıma önleyici bir OLED ekran ile gelecek ve ön yüzde ultra geniş kamera barındıracak. Ayrıca yerleşik NFC okuyucu bulunacak. Microsoft’un bu iki modelin Intel versiyonlarını Nisan ayında Arm versiyonlarını ise Haziran ayında piyasaya süreceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.