Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 bu ay tanıtılacak

    Microsoft, bu ay içerisinde beklenen Surface cihazlarını tanıtacak. Aktarılanlara göre yazılım devi Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 donanımlarını tanıtmaya hazırlanıyor.
    Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 bu ay tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Surface Laptop Go 3 ve Surface Go 4 ile birlikte Surface Laptop Studio 2 donanımlarını tanıtmıştı. Yazılım devi şimdi de iş ve ticari müşterilere hitap eden üst seviye Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Aktarılanlara göre her iki cihaz da bu mart ayı içerisinde tanıtılacak.

    Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, 21 Mart’ta çıkacak

    21 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinlik kapsamında Microsoft’un Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını tanıtacağı aktarılıyor. Her iki model de ticari müşterilere yönelik olacak. Bu iki cihazın da tasarımsal olarak küçük değişiklikler yaşayacağı söyleniyor. Öte yandan tüketici sınıfı modeller için büyük tasarım değişiklikleri planlanıyor.

    Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın hem ticari hem de tüketici versiyonları yeni Copilot tuşuna sahip olacak. Aktarılanlara göre Microsoft, Windows 11'de Copilot deneyimini geliştirmek için çalışıyor, ancak aynı zamanda yeni bir AI Explorer deneyimi üzerinde de çalışıyor. "Gelişmiş Copilot" olarak tanımlanan bu özellik, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kataloglayacak. Kataloglanan verilere ise Copilot üzerinden doğal dil kullanımıyla erişilebilecek.

    Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 bu ay tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise ticari Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modelleri en yeni Intel işlemcileri ile güncellenecek ve dediğimiz gibi tasarım önceki Surface 9 ailesiyle benzer olacak. Öte yandan hem tüketici Surface Pro 10 hem de Surface Laptop 6 modelleri, geniş tasarım değişikliklerine olanak tanıyan yeni Arm işlemci seçenekleriyle gelecek.

    Belirtilenlere gre Surface Laptop 6, daha ince ekran çerçeveleri, yuvarlatılmış köşeler, dokunsal dokunmatik yüzey, iki USB-C ve bir USB-A bağlantı noktasına sahip olacak. Surface Pro 10 ise HDR içeriği destekleyen yansıma önleyici bir OLED ekran ile gelecek ve ön yüzde ultra geniş kamera barındıracak. Ayrıca yerleşik NFC okuyucu bulunacak. Microsoft’un bu iki modelin Intel versiyonlarını Nisan ayında Arm versiyonlarını ise Haziran ayında piyasaya süreceği söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lfs s2 kilidi açma jbl kulaklık bluetooth gözükmüyor sıfır araç ilk muayene tarihi seyir halinde elektrik kesmesi harley davidson türkiye"de üretiliyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H-02
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H-02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız