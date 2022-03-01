Snapdragon X70 modem tanıtıldı

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Mobil yonga sektöründe ikinci sıraya gerilemiş olsa da 5G modem pazarında Qualcomm liderliğini sürdürüyor. Özellikle amiral gemisi 5G modemleri ile rekor bağlantı hızlarına çıkarken rekabette de avantaj elde etmeye çalışıyor.

Snapdragon X70 neler sunuyor?

Snapdragon X70 5G modem hız rekoru kırmaktan ziyade yapay zekâ algoritmalarına odaklanarak verimlilik ve bağlantı akıcılığına odaklanıyor. Bu açıdan bir hücresel modem içerisinde ilk kez 5G yapay zekâ işlemcisi yerleştiren firma oldu.

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Yardımcı işlemci sinyal yönlerini yönetmek, daha verimli ağlara geçiş yapmak gibi daha iyi kapsama alanı ve daha iyi sinyal gücü elde edecek fonksiyonlar eda ediyor. Bunun için farklı yapay zekâ algoritmaları çalıştırıyor.

Teorik olarak 10Gbps hızlarına erişebilen modem Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine entegre olarak gelecek. Henüz örnekleme devam ettiği için Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setinde de görebiliriz. İlk cihazlar ise yılın sonlarına doğru piyasada olacak.

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