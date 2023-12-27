Sodyum iyon bataryalı minik elektrikli araç Yiwei EV'nin üretimine başlandı

2024'ün Ocak ayında satışa sunulması planlanan modelde, Pekin merkezli HiNa Battery tarafından üretilen ve silindir biçimindeki hücrelerden oluşan sodyum iyon batarya paketi bulunuyor. Bataryada, JAC'ın UE (Unitized Encapsulation) isimli modül teknolojisi kullanılmış. Görünümünden dolayı petek desen olarak da bilinen bu yapıyı CATL'in "cell-to-pack" veya BYD'nin "Blade Battery" teknolojisinin farklı bir türü olarak düşünebiliriz.
Yiwei markasıyla satılacak modelin ismi henüz netlik kazanmış değil ancak daha önce E10X olarak sergilenmişti. Teknik özellikler ise 25 kWsa kapasiteli batarya, 252 kilometre menzil ve 20 dakikada yüzde 10-80 arası dolum olarak açıklanmıştı.
Çin'de birçok üretici sodyum iyon bataryalara yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıyor. BYD kısa süre önce Xuzhou kentinde 30 GWh kapasiteye sahip sodyum iyon batarya kuracağını açıklamıştı. Üç tekerlekli araçlar üreten Huaihai Grup ile ortak olarak kurulacak fabrikanın toplam maliyeti 1.4 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Batarya devi CATL de şimdiye dek bazı prototipler sergiledi ancak seri üretim tarafında herhangi bir açıklaması olmadı.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.