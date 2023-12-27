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    Sodyum iyon bataryalı minik elektrikli araç Yiwei EV'nin üretimine başlandı

    Sodyum iyon batarya ile donatılan dünyanın ilk seri üretim otomobili olarak anılan Yiwei EV'nin teslimatları Ocak 2024'de başlayacak.                            
    Sodyum iyon bataryalı Yiwei EV'nin üretimine başla Tam Boyutta Gör
    Çin'den bir elektrikli şehir otomobili daha çıktı: JAC Yiwei EV. Bu otomobilin en dikkat çekici özelliği ise günümüz otomobillerinden daha farklı bir batarya kullanıyor olması. Şirketin iddiasına göre, Yiwei EV, sodyum iyon batarya ile donatılmış ilk seri üretim otomobil olarak karşımıza çıkıyor.

    2024'ün Ocak ayında satışa sunulması planlanan modelde, Pekin merkezli HiNa Battery tarafından üretilen ve silindir biçimindeki hücrelerden oluşan sodyum iyon batarya paketi bulunuyor. Bataryada, JAC'ın UE (Unitized Encapsulation) isimli modül teknolojisi kullanılmış. Görünümünden dolayı petek desen olarak da bilinen bu yapıyı CATL'in "cell-to-pack" veya BYD'nin "Blade Battery" teknolojisinin farklı bir türü olarak düşünebiliriz.

    Yiwei markasıyla satılacak modelin ismi henüz netlik kazanmış değil ancak daha önce E10X olarak sergilenmişti. Teknik özellikler ise 25 kWsa kapasiteli batarya, 252 kilometre menzil ve 20 dakikada yüzde 10-80 arası dolum olarak açıklanmıştı.

    Sodyum iyon bataryalı Yiwei EV'nin üretimine başla Tam Boyutta Gör
    Sodyum iyon bataryaların gelecekte enerji depolama çözümleri, iki tekerlekli araçlar ve giriş seviye elektrikli otomobillerde kilit rol oynaması bekleniyor. Söz konusu bataryalar, lityuma ihtiyaç duymadıkları için LPF bataryalardan daha ucuz ve kış şartlarında daha iyi performans gösteriyor. Ancak enerji yoğunlukları daha az olduğu için daha düşük menzil sunuyor.

    Çin'de birçok üretici sodyum iyon bataryalara yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıyor. BYD kısa süre önce Xuzhou kentinde 30 GWh kapasiteye sahip sodyum iyon batarya kuracağını açıklamıştı. Üç tekerlekli araçlar üreten Huaihai Grup ile ortak olarak kurulacak fabrikanın toplam maliyeti 1.4 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Batarya devi CATL de şimdiye dek bazı prototipler sergiledi ancak seri üretim tarafında herhangi bir açıklaması olmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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