Sodyum iyon bataryalı minik elektrikli araç Yiwei EV'nin üretimine başlandı

Tam Boyutta Gör Çin'den bir elektrikli şehir otomobili daha çıktı: JAC Yiwei EV. Bu otomobilin en dikkat çekici özelliği ise günümüz otomobillerinden daha farklı bir batarya kullanıyor olması. Şirketin iddiasına göre, Yiwei EV, sodyum iyon batarya ile donatılmış ilk seri üretim otomobil olarak karşımıza çıkıyor.

2024'ün Ocak ayında satışa sunulması planlanan modelde, Pekin merkezli HiNa Battery tarafından üretilen ve silindir biçimindeki hücrelerden oluşan sodyum iyon batarya paketi bulunuyor. Bataryada, JAC'ın UE (Unitized Encapsulation) isimli modül teknolojisi kullanılmış. Görünümünden dolayı petek desen olarak da bilinen bu yapıyı CATL'in "cell-to-pack" veya BYD'nin "Blade Battery" teknolojisinin farklı bir türü olarak düşünebiliriz.

Yiwei markasıyla satılacak modelin ismi henüz netlik kazanmış değil ancak daha önce E10X olarak sergilenmişti. Teknik özellikler ise 25 kWsa kapasiteli batarya, 252 kilometre menzil ve 20 dakikada yüzde 10-80 arası dolum olarak açıklanmıştı.

Tam Boyutta Gör Sodyum iyon bataryaların gelecekte enerji depolama çözümleri, iki tekerlekli araçlar ve giriş seviye elektrikli otomobillerde kilit rol oynaması bekleniyor. Söz konusu bataryalar, lityuma ihtiyaç duymadıkları için LPF bataryalardan daha ucuz ve kış şartlarında daha iyi performans gösteriyor. Ancak enerji yoğunlukları daha az olduğu için daha düşük menzil sunuyor.

Çin'de birçok üretici sodyum iyon bataryalara yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıyor. BYD kısa süre önce Xuzhou kentinde 30 GWh kapasiteye sahip sodyum iyon batarya kuracağını açıklamıştı. Üç tekerlekli araçlar üreten Huaihai Grup ile ortak olarak kurulacak fabrikanın toplam maliyeti 1.4 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Batarya devi CATL de şimdiye dek bazı prototipler sergiledi ancak seri üretim tarafında herhangi bir açıklaması olmadı.

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