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    Solana New York’ta mağaza açtı

    Solana, New York'ta fiziksel bir mağaza açıyor. Mağazada Solana teknolojileri ve web3 teknolojileri hakkında ürünler ve demolar yer alacak.                             
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    Solana, New York’ta Mağaza Açtı
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    Kripto para piyasasındaki popüler altcoin’lerin arkasındaki şirketler büyüme ve çalışmalarını artırmaya devam ediyor. Bu kez kripto para birimleri arasında ilk 10’da yer alan Solana, New York’ta mağaza açmaya hazırlandığı haberleriyle gündeme geldi.

    Solana, New York'taki Hudson Yards’da Solana Space isimli bir mağaza açıyor. Bu mağaza için projenin geliştirici kurumu Solana Vakfı ile iş birliği yapıldı.

    Kısa süre önce kendi Android telefonunu duyuran Solana’nın teknolojik mağazasında; Solana’nın nasıl çalıştığı ve Web3’ün faydaları öğrenilebiliyor.

    Solana, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili şunları söyledi:

    “Mağazanın içinde Solana’nın nasıl çalıştığını, Web3’ün ne olduğunu öğreneceksiniz. Mağaza, Solana için bir kültür merkezi ve elçilik olarak tasarladı”

    Bunun yanında söz konusu mağazada NFT ve Phantom cüzdan eğitimlerinin verilmesinin de ötesinde, tüketicilere sınırlı sayıda Blanksoles spor ayakkabısı ve Solana markalı ürünler sunulacak.

    Solana Spaces’in şimdilik tüm ziyaretçilere ne zaman açılacağı belirsiz. Şirket ilk etapta 30 kişilik bir grup için mağaza gezisi düzenledi.

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