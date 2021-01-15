Son çalışmalara göre ağır kovid enfeksiyonlarında plazma transfüzyonu etkisiz olabilir

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Yapılan son klinik araştırmaların ilk sonuçlarına göre koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçiren bireyler deneysel olarak yürütülen ve enfeksiyonu atlatmış kişilerden alınan plazmaların hasta bireylere verilmesiyle yürütülen plazma tedavilerinin herhangi bir yararı bulunmuyor. Ağır düzeyde enfeksiyonla ve kötü prognozla seyreden hastalarda yürütülen araştırma şu an için durdurulmakla birlikte diğer hastalarda çalışmalar devam ediyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde birçok tedavi yöntemi araştırılmış ve 19 yüzyıldan beri kullanılan plazma transfüzyonu üzerinde ve daha birçok tedavi yöntemi üzerinde çalışmalar yürütülmüştü.

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Plazma

Şimdi ise yürütülen son çalışmalara göre plazma transfüzyonu ağır vakaların sonuçlarına herhangi bir katkıda bulunmuyor ancak bu çalışmanın 912 hastadan elde edilen verilerle yürütüldüğünü ve henüz hiçbir onaylı dergide yayımlanmadığını da ekleyelim yani söz edilen araştırmanın verileri şu an için bilimsel olarak onaylanmadı ve tıbbi olarak kabul görmüyor.

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Son olarak şu an için plazma tedavilerinin kullanımının devam ettiğini ve araştırmanın yalnızca ağır vakalar için geçerli olduğunu ekleyelim.

Yeni araştırma Imperial College of London adlı dergide yayımlandı.

https://www.imperial.ac.uk/news/211493/blood-plasma-treatment-limited-effect-sickest/

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