Microsoft, bu sefer de görev çubuğunu bozdu

Microsoft, benzeri durumlarda uygulanan yeniden başlatma işleminin her şeyi normale döndürebildiğini ancak bunun şans eseri olduğunu söylüyor. Şirket, Bilinen Sorunları Geri Alma (Known Issue Rollback - KIR) sistemi kullanılarak çözüldüğünü söyledi. Bu sistem, kullanıcı tarafında hiçbir işlem gerektirmiyor ancak otomatik olarak cihazlara ulaştırılması uzun sürüyor. Bilgisayarı yeniden başlatmak çözümün daha hızlı uygulanmasını sağlıyor.
Son Windows 10 toplu güncellemesinde çıkan sorunlar:
- Windows görev çubuğundaki simgelerin ve widget’ların titremesi
- Windows görev çubuğunun yanıt vermemesi
- Windows Gezgini’nin yanıt vermemesi
- Microsoft Word ve Excel dahil uygulamaların durdurulması
Microsoft, sorunun tam çözümü için sıkı çalıştıklarını söylüyor ancak Windows 10 cihazlara ne zaman verileceğine dair bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...