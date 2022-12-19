Microsoft, bu sefer de görev çubuğunu bozdu

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Windows 10 için yayınladığı son güncelleme, görev çubuğunda titreme sorununa ve uygulamaların kararsız çalışmasına neden oluyor.

Microsoft, Windows 10'un bir sürümünü daha kullanımdan kaldırdı 2 gün önce eklendi

Microsoft, benzeri durumlarda uygulanan yeniden başlatma işleminin her şeyi normale döndürebildiğini ancak bunun şans eseri olduğunu söylüyor. Şirket, Bilinen Sorunları Geri Alma (Known Issue Rollback - KIR) sistemi kullanılarak çözüldüğünü söyledi. Bu sistem, kullanıcı tarafında hiçbir işlem gerektirmiyor ancak otomatik olarak cihazlara ulaştırılması uzun sürüyor. Bilgisayarı yeniden başlatmak çözümün daha hızlı uygulanmasını sağlıyor.

Son Windows 10 toplu güncellemesinde çıkan sorunlar:

Windows görev çubuğundaki simgelerin ve widget’ların titremesi

Windows görev çubuğunun yanıt vermemesi

Windows Gezgini’nin yanıt vermemesi

Microsoft Word ve Excel dahil uygulamaların durdurulması

Microsoft, sorunun tam çözümü için sıkı çalıştıklarını söylüyor ancak Windows 10 cihazlara ne zaman verileceğine dair bir bilgi yok.

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Son Windows 10 güncellemesi görev çubuğunu bozdu