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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10'un bir sürümünü daha kullanımdan kaldırdı

    Yazılım devi Microsoft en son güncellemesini birkaç gün önce alan Windows 10 sürüm 21H1'i emekliye ayırdı. Kullanıcılar otomatik olarak işletim sisteminin en son sürümüne geçirilecek.
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    Microsoft, Windows 10'un bir sürümünü daha kullanımdan kaldırdı Tam Boyutta Gör

    Microsoft 2021'in Mayıs ayında kullanıma sunulan Windows 10 sürüm 21H1 desteğini resmi olarak sonlandırdı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Salı Yaması, işletim sisteminin bu sürümü için sunulan en son güncelleme olarak kayıtlara geçti.

    Başka bir deyişle, Windows 10 sürüm 21H1 çalıştıran bilgisayarlar artık güncelleme ve güvenlik yamalarını almayacak. Microsoft'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "13 Aralık 2022 itibarıyla, Windows 10 sürüm 21H1 hizmet sonuna ulaşmıştır. 13 Aralık'ta yayınlanan Aralık 2022 güvenlik güncellemesi son güncellemeydi. Bu sürümü çalıştıran cihazlar artık güncelleme almayacak."

    Microsoft, Windows 10'un bir sürümünü daha kullanımdan kaldırdı Tam Boyutta Gör

    Otomatik yükseltme başlıyor

    Yazılım devi ayrıca 21H1 sürümüne sahip cihazların Windows 10'un en son sürümü olan 22H2'ye yükseltileceği bir otomatik yükseltme aşaması başlatıyor. Kullanıcılar sistemlerini güncellemek için en uygun zamanı seçebilecekler. Windows 11 uyumlu PC'ler de işletim sisteminin en son sürümüne yükseltilecek.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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