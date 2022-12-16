Microsoft, Windows 10'un bir sürümünü daha kullanımdan kaldırdı

Microsoft 2021'in Mayıs ayında kullanıma sunulan Windows 10 sürüm 21H1 desteğini resmi olarak sonlandırdı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Salı Yaması, işletim sisteminin bu sürümü için sunulan en son güncelleme olarak kayıtlara geçti.
Başka bir deyişle, Windows 10 sürüm 21H1 çalıştıran bilgisayarlar artık güncelleme ve güvenlik yamalarını almayacak. Microsoft'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"13 Aralık 2022 itibarıyla, Windows 10 sürüm 21H1 hizmet sonuna ulaşmıştır. 13 Aralık'ta yayınlanan Aralık 2022 güvenlik güncellemesi son güncellemeydi. Bu sürümü çalıştıran cihazlar artık güncelleme almayacak."
Otomatik yükseltme başlıyor
Yazılım devi ayrıca 21H1 sürümüne sahip cihazların Windows 10'un en son sürümü olan 22H2'ye yükseltileceği bir otomatik yükseltme aşaması başlatıyor. Kullanıcılar sistemlerini güncellemek için en uygun zamanı seçebilecekler. Windows 11 uyumlu PC'ler de işletim sisteminin en son sürümüne yükseltilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...