Sonic Dream Team oyunu Apple Arcade için yayınlandı

Sonic Dream Team neler sunuyor?
Diğer Sega oyunlarını da geliştiren Hardlight imzasını taşıyan Sonic Dream Team oyunu evrenin alıştığımız pek çok klasiğini barındırıyor. Yine Dr. Eggman karşısında Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream ve Rouge karakterleri ile oynayabiliyoruz.
Her karakterin kendisine has yeteneklerinin olduğu oyunda farklı olarak The Reverie adında bir cihaz yer alıyor. Bu cihaz ile Dr. Eggman tarafından ele geçirilmiş farklı dünyalara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede oyuna 12 seviye daha ekleniyor. iPhone, iPad, Apple TV ve Mac cihazlarında oynanabilen Sonic Dream Team görselleri ile de dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.