Sonic Dream Team oyunu Apple Arcade için yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple’ın abonelik tarzındaki oyun hizmeti Apple Arcade kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Sonic evreninden çıkan Sonic Dream Team oyunu sadece iOS cihazları için Apple Arcade bünyesinde indirmeye sunuldu.

Sonic Dream Team neler sunuyor?

Diğer Sega oyunlarını da geliştiren Hardlight imzasını taşıyan Sonic Dream Team oyunu evrenin alıştığımız pek çok klasiğini barındırıyor. Yine Dr. Eggman karşısında Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream ve Rouge karakterleri ile oynayabiliyoruz.

Her karakterin kendisine has yeteneklerinin olduğu oyunda farklı olarak The Reverie adında bir cihaz yer alıyor. Bu cihaz ile Dr. Eggman tarafından ele geçirilmiş farklı dünyalara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede oyuna 12 seviye daha ekleniyor. iPhone, iPad, Apple TV ve Mac cihazlarında oynanabilen Sonic Dream Team görselleri ile de dikkat çekiyor.

