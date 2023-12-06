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    Sonic Dream Team oyunu Apple Arcade için yayınlandı

    Sonic Dream Team oyunu kahraman kirpimizin maceralarına devam ederken bu kez işin içerisine farklı dünyaları da dahil eden yeni Dr. Eggman icadı giriyor.        
    Sonic Dream Team Tam Boyutta Gör
    Apple’ın abonelik tarzındaki oyun hizmeti Apple Arcade kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Sonic evreninden çıkan Sonic Dream Team oyunu sadece iOS cihazları için Apple Arcade bünyesinde indirmeye sunuldu.

    Sonic Dream Team neler sunuyor?

    Diğer Sega oyunlarını da geliştiren Hardlight imzasını taşıyan Sonic Dream Team oyunu evrenin alıştığımız pek çok klasiğini barındırıyor. Yine Dr. Eggman karşısında Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream ve Rouge karakterleri ile oynayabiliyoruz.

    Her karakterin kendisine has yeteneklerinin olduğu oyunda farklı olarak The Reverie adında bir cihaz yer alıyor. Bu cihaz ile Dr. Eggman tarafından ele geçirilmiş farklı dünyalara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede oyuna 12 seviye daha ekleniyor. iPhone, iPad, Apple TV ve Mac cihazlarında oynanabilen Sonic Dream Team görselleri ile de dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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