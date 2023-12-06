Apple, iOS 17.2 RC sürümü yayınladı: İşte iOS 17.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.2 ve iPadOS 17.2 güncellemelerinin RC sürümlerini yayınladı. Dördüncü betanın yayınlanmasından bir hafta sonra gelen iOS 17.2 RC, yeni Günlük (Journal) uygulaması, iPhone 13 ve 14 için yeni nesil Qi2 kablosuz şarj desteği, iPhone 15 Pro modellerin telefoto kamerasında iyileştirme ve Eylem düğmesine yeni işlev dahil birkaç yenilik, iyileştirme ve hata düzeltmesi içeriyor.

iOS 17.2 ile iPhone varsayılan bildirim sesi değiştirilebilecek 1 hf. önce eklendi

iOS 17.2 güncellemesi, günlük etkinlikleri ve düşünceleri kaydetmek için kullanılan Günlük uygulamasını getiriyor. Günlük yaşamınız hakkında yazabilirsiniz ancak Apple dinlediğiniz müziğe, gittiğiniz yerlere ve görüştüğünüz kişilere göre konu önerileri de sunuyor. Fotoğraf, ses kaydı, yer bilgisi ekleyebiliyorsunuz.

Apple Müzik uygulamasında artık favorilere eklediğiniz her şeyi içeren Beğenilenler çalma listesi bulunuyor. Apple, ayrıca ortak çalışmaya dayalı çalma listeleri için destek eklemişti. Çalma listelerini birden fazla kişiyle paylaşabildiğiniz ve her katılımcının şarkı ekleyerek çalma listeleri oluşturduğu özellik, iOS 17.2 beta sürümlerde mevcuttu ancak sonra kaldırıldı, iOS 17.2 RC sürümde de yok.

iOS 17.2 güncellemesi neler getiriyor?

Mesajlar uygulamasında artık sohbet baloncuklarına uzun bastığınızda mesajlara çıkartmayla yanıt verebiliyorsunuz. Ekstra güvenlik için iMessage iletişim Anahtarı Doğrulaması artık kullanılabiliyor. iOS 17.2 güncellemesi, iPhone 15 Pro için Eylem düğmesine çeviri işlevi atama, bazı araçlarda kablosuz şarjın çalışmasını önleyen hatanın düzeltilmesi, iPhone 15 Pro için telefoto kamera odak hızını iyileştirme, yeni Hava Durumu ve Saat araç takımı ve daha fazlasını getiriyor. İşte iOS 17.2 ile gelen yenilikler:

Yeni Günlük uygulaması (iCloud ile senkronizasyon, Touch ID/Face ID ile kilitleme)

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Eylem düğmesi için Çeviri seçeneği

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için uzamsal video kaydı

iPhone 15 Pro’lar için telefoto kameranın odaklama hızını iyileştirir

Mesajlarda konuşmalara çıkartma ekleme, Memoji güncellemeleri, iletişim Anahtarı Doğrulaması

Hava durumu güncellemeleri ve yeni widget görünümleri

Siri ile sağlık uygulaması verilerine erişme

AirDrop iyileştirmeleri

Yeni Dijital Saat araç takımı

Gelişmiş otomatik doldurma

Yeni klavye düzenleri

iPhone 13 ve 14 modelleri için Qi2 şarj cihazı desteği

Bazı araçlarda kablosuz şarjı engelleyen bir sorunu giderir

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Apple, iOS 17.2 RC sürümü yayınladı: İşte iOS 17.2 yenilikleri