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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17.2 RC sürümü yayınladı: İşte iOS 17.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, uyumlu iPhone modelleri için iOS 17.2 RC sürümü yayınladı. Yakında yayınlanacak iOS 17.2 final sürümüyle aynı sürüm olduğunu belirtelim. Peki, yenilikler neler?

    Apple iPhone iOS 17.2 çıktı indir Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.2 ve iPadOS 17.2 güncellemelerinin RC sürümlerini yayınladı. Dördüncü betanın yayınlanmasından bir hafta sonra gelen iOS 17.2 RC, yeni Günlük (Journal) uygulaması, iPhone 13 ve 14 için yeni nesil Qi2 kablosuz şarj desteği, iPhone 15 Pro modellerin telefoto kamerasında iyileştirme ve Eylem düğmesine yeni işlev dahil birkaç yenilik, iyileştirme ve hata düzeltmesi içeriyor.

    iOS 17.2 güncellemesi, günlük etkinlikleri ve düşünceleri kaydetmek için kullanılan Günlük uygulamasını getiriyor. Günlük yaşamınız hakkında yazabilirsiniz ancak Apple dinlediğiniz müziğe, gittiğiniz yerlere ve görüştüğünüz kişilere göre konu önerileri de sunuyor. Fotoğraf, ses kaydı, yer bilgisi ekleyebiliyorsunuz.

    Apple Müzik uygulamasında artık favorilere eklediğiniz her şeyi içeren Beğenilenler çalma listesi bulunuyor. Apple, ayrıca ortak çalışmaya dayalı çalma listeleri için destek eklemişti. Çalma listelerini birden fazla kişiyle paylaşabildiğiniz ve her katılımcının şarkı ekleyerek çalma listeleri oluşturduğu özellik, iOS 17.2 beta sürümlerde mevcuttu ancak sonra kaldırıldı, iOS 17.2 RC sürümde de yok.

    iOS 17.2 güncellemesi neler getiriyor?

    Mesajlar uygulamasında artık sohbet baloncuklarına uzun bastığınızda mesajlara çıkartmayla yanıt verebiliyorsunuz. Ekstra güvenlik için iMessage iletişim Anahtarı Doğrulaması artık kullanılabiliyor. iOS 17.2 güncellemesi, iPhone 15 Pro için Eylem düğmesine çeviri işlevi atama, bazı araçlarda kablosuz şarjın çalışmasını önleyen hatanın düzeltilmesi, iPhone 15 Pro için telefoto kamera odak hızını iyileştirme, yeni Hava Durumu ve Saat araç takımı ve daha fazlasını getiriyor. İşte iOS 17.2 ile gelen yenilikler:

    • Yeni Günlük uygulaması (iCloud ile senkronizasyon, Touch ID/Face ID ile kilitleme)
    • iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Eylem düğmesi için Çeviri seçeneği
    • iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için uzamsal video kaydı
    • iPhone 15 Pro’lar için telefoto kameranın odaklama hızını iyileştirir
    • Mesajlarda konuşmalara çıkartma ekleme, Memoji güncellemeleri, iletişim Anahtarı Doğrulaması
    • Hava durumu güncellemeleri ve yeni widget görünümleri
    • Siri ile sağlık uygulaması verilerine erişme
    • AirDrop iyileştirmeleri
    • Yeni Dijital Saat araç takımı
    • Gelişmiş otomatik doldurma
    • Yeni klavye düzenleri
    • iPhone 13 ve 14 modelleri için Qi2 şarj cihazı desteği
    • Bazı araçlarda kablosuz şarjı engelleyen bir sorunu giderir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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