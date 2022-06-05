Merakla beklenen Sonic Frontiers'tan iki yeni oynanış videosu geldi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini SEGA'nın yaptığı Sonic serisinin yeni oyunu Sonic Frontiers'tan iki yeni oynanış videosu geldi.

PlayStation 5'in resmi satış miktarı açıklandı 1 gün önce eklendi

Sonic Frontiers, bu yılın son aylarında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Bahsi geçen yeni oynanış videolarını aşağıda bulabilirsiniz. Sonic Frontiers özellikle yeni nesil oynanış tarzıyla bir hayli dikkat çeken bir oyun olmuştu.

Sonic Frontiers Video

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Sonic Frontiers'tan iki yeni oynanış videosu geldi