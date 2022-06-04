PlayStation 5'in resmi satış miktarı açıklandı: Bu yıl stoklar rahatlayabilir

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Sony, geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in sayş miktarını açıkladı. Ayrıca stok açısından da güzel bir haber geldi.

20 Milyonu Geçti

Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı ve küresel satış ve iş operasyonları başkanı Veronica Rogers, geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5'in dünya çapında 20 milyon adetten fazla sattığını açıkladı. PS4'e oranla bakıldığında ilk yılında PS4'ün önünde olduğunu görsek de stok sıkıntısı sebebiyle ikinci yılında PS4'ün gerisine düştü.

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Ayrıca Veronica Rogers, stok sorunu konusunda da güzel bir haber verdi. Söylediğine göre bu yıl içerisinde üretimde ciddi bir yükseliş olacak. Bu da satışları tekrar aynı seviyeye getirecek gibi duruyor. Elbette ülkemizdeki tek sorun stok sorunu değil, döviz ve vergiler sebebiyle fiyat da çok yüksek.

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