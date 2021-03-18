Sonic The Hedgehog 2'nin çekimleri başladı; 8 Nisan 2022'de yayınlanacak

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Oyun dünyası için önemli bir yere sahip olan Sega'nın yayıncılığını yaptığı Sonic oyunun yeni bir film uyarlaması bildiğiniz gibi 2020 yılında yayınlanmıştı. Devam filmi de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de çekimler başladı.

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Sonic The Hedgehog 2'nin yönetmenliğini yapan Jeff Fowler, geçtiğimiz saatlerde şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile ikinci filmin çekimlerinin başladığını duyurdu. Ne yazık ki başka bir detay açıklamadı. Ancak çekimlerin başladığını düşnürsek yakın bir zamanda film ile ilgili yeni detaylar duyabiliriz.

İkinci filmde Sonic evreninden tanıdığımız farklı karakterler olacağı biliniyor. Özellikle Tails karakterinin olacağı kesin olarak biliniyor. Hayranlar ise özellikle Knuckles the Echidna karakterini görmeyi bekliyor.

Aksiyon macera komedi filmi Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de yayınlanacak. Şu an için yalnızca kadroda Ben Schwartz ve Tika Sumpter'ın buluancağı biliniyor. Geriye kalan oyuncular henüz açıklanmadı.

https://screenrant.com/sonic-hedgehog-2-movie-filming-start-image/

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