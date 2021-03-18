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    Sonic The Hedgehog 2'nin çekimleri başladı; 8 Nisan 2022'de yayınlanacak

    2020 yılının en çok izlenen filmlerinden biri olan Sonic the Hedgehog'un devam filmi Sonic the Hedgehog 2'nin çekimleri başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 00:30 (12 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sonic The Hedgehog 2'nin çekimleri başladı; 8 Nisan 2022'de yayınlanacak
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    Oyun dünyası için önemli bir yere sahip olan Sega'nın yayıncılığını yaptığı Sonic oyunun yeni bir film uyarlaması bildiğiniz gibi 2020 yılında yayınlanmıştı. Devam filmi de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de çekimler başladı.

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    Sonic The Hedgehog 2'nin yönetmenliğini yapan Jeff Fowler, geçtiğimiz saatlerde şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile ikinci filmin çekimlerinin başladığını duyurdu. Ne yazık ki başka bir detay açıklamadı. Ancak çekimlerin başladığını düşnürsek yakın bir zamanda film ile ilgili yeni detaylar duyabiliriz.

    İkinci filmde Sonic evreninden tanıdığımız farklı karakterler olacağı biliniyor. Özellikle Tails karakterinin olacağı kesin olarak biliniyor. Hayranlar ise özellikle Knuckles the Echidna karakterini görmeyi bekliyor. 

    Aksiyon macera komedi filmi Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de yayınlanacak. Şu an için yalnızca kadroda Ben Schwartz ve Tika Sumpter'ın buluancağı biliniyor. Geriye kalan oyuncular henüz açıklanmadı.



    https://screenrant.com/sonic-hedgehog-2-movie-filming-start-image/
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    aybrkaknc 7 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Jim Carrey var mı?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hayranlar ise özellikle Knuckles the Echidna karakterini görmeyi bekliyor.


    Durun, daha onun için 3'üncüsü gelecektir, ondan sonra özel bölüm Sonic & Knuckles falan çıkar xd
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Değil mi, hatta Sonic & Knuckles'da kaos zümrütlerinin hepsini toplayıp Supersonic olduğu gizli bölümü de alternatif son olarak çıkarsınlar veya Director's Cut ya da Extended Cut şeklinde.
    Muhtemelen Knuckles the Echidna'yı yine ilk filmindeki after credits ekranında gördüğümüz gibi görürüz. Aslında The Echidna ırkını ilk filmin ilk sahnelerinde görmüştük. Bizim tıfıl Sonic'i götüren kuşla arkasından mızraklarla kovalıyorlardı. Anlık kısa sahneler tabi, dikkatle bakınca anlaşılıyor.

    Neyse bu arada yuh yani daha çekimlere yeni mi başlanmış. Ne zaman görecez sıradaki filmleri.
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