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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı

    DC çizgi roman karakterlerinin yayın haklarını elinde bulunduran Warner Bros, Batgirl ve Zatanna karakterleri için projeleri olduğunu onayladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Mart 2021, 21:30 (4 sa.)
    224
    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı
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    Sinema tarafında güzel bir başarıya imza atan Disney'in Marvel'ının ardından, Warner Bros da aynı başarıyı DC için yakalamak istemişti ancak bazı hatalar sebebiyle başarılı yapımlar çıkartılamadı. Son birkaç yıldır evreni sıfırlamaya çalışan ve yeni diziler, filmler ile bir kez daha şansını deneyen Warner Bros, DC karakterlerinden Batgirl ve Zatanna için projeleri olduğunu onayladı.

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    Warner Bros bir süredir söylentisi dolanan Batgirl ve Zatanna projelerini geçtiğimiz günlerde onayladı. Projelerin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ancak projelerin film mi olacağı yoksa HBO Max'te gösterilecek dizi mi olacağı bilinmiyor. 

    The Batman filmi ile birlikte HBO Max'te bir Batman evreni yaratılacağı zaten açıklanmıştı, bu yüzden Batgirl dizisi veya filmi pek de sürpriz değil. Zatanna burada sürpriz bir karakter ancak onun da son bir iki yıldır söylentileri dolanıyordu. 

    Umuyoruz ki DC ve Warner Bros, şu an fazlasıyla karmaşık olan DC Sinematik Evreni'ni düzenler ve Marvel gibi düzenli yapımlar ile karşımıza çıkar. 



    https://screenrant.com/batgirl-zatanna-dc-movies-shows-confirmed/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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