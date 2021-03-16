Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı

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Sinema tarafında güzel bir başarıya imza atan Disney'in Marvel'ının ardından, Warner Bros da aynı başarıyı DC için yakalamak istemişti ancak bazı hatalar sebebiyle başarılı yapımlar çıkartılamadı. Son birkaç yıldır evreni sıfırlamaya çalışan ve yeni diziler, filmler ile bir kez daha şansını deneyen Warner Bros, DC karakterlerinden Batgirl ve Zatanna için projeleri olduğunu onayladı.

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Warner Bros bir süredir söylentisi dolanan Batgirl ve Zatanna projelerini geçtiğimiz günlerde onayladı. Projelerin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ancak projelerin film mi olacağı yoksa HBO Max'te gösterilecek dizi mi olacağı bilinmiyor.

The Batman filmi ile birlikte HBO Max'te bir Batman evreni yaratılacağı zaten açıklanmıştı, bu yüzden Batgirl dizisi veya filmi pek de sürpriz değil. Zatanna burada sürpriz bir karakter ancak onun da son bir iki yıldır söylentileri dolanıyordu.

Umuyoruz ki DC ve Warner Bros, şu an fazlasıyla karmaşık olan DC Sinematik Evreni'ni düzenler ve Marvel gibi düzenli yapımlar ile karşımıza çıkar.

https://screenrant.com/batgirl-zatanna-dc-movies-shows-confirmed/

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