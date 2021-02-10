Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı

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Oyun dünyası için önemli bir yere sahip olan Sega'nın yayıncılığını yaptığı Sonic oyunun yeni bir film uyarlaması bildiğiniz gibi 2020 yılında yayınlanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ikinci film resmi olarak duyuruldu.

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İkinci filmin çalışmaları aslında geçtiğimiz yılın ortalarında başlamıştı. Hatta vizyon tarihi de daha önce açıklanmıştı ancak stüdyodan gelen resmi bir açıklama değildi. Şimdi ise kısa bir video eşliğinde filmin duyurusu resmi olarak yapıldı. Ayrıca logosu da paylaşılmış oldu.

Aksiyon macera komedi filmi Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de yayınlanacak. Şu an için konusu net olarak bilinmiyor ancak animasyonlardan ve oyunlardan tanıdığımız daha fazla karakterin de filmde bulunması bekleniyor.

Sonic the Hedgehog'un ilk filmi salgının başlamasından kısa bir süre önce vizyona girmişti. Her ne kadar gişe anlamında salgından etkilense de güzel bir başarı yakalamıştı ve 2020'nin en çok hasılat elde eden filmlerinden biri olmuştu. Bahsi geçen duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/02/sonic-the-hedgehog-2-movie-announced

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