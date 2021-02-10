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    Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı

    2020 yılının en çok izlenen filmlerinden biri olan Sonic the Hedgehog'un devam filmi Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Şubat 2021, 23:30 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı
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    Oyun dünyası için önemli bir yere sahip olan Sega'nın yayıncılığını yaptığı Sonic oyunun yeni bir film uyarlaması bildiğiniz gibi 2020 yılında yayınlanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ikinci film resmi olarak duyuruldu.

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    İkinci filmin çalışmaları aslında geçtiğimiz yılın ortalarında başlamıştı. Hatta vizyon tarihi de daha önce açıklanmıştı ancak stüdyodan gelen resmi bir açıklama değildi. Şimdi ise kısa bir video eşliğinde filmin duyurusu resmi olarak yapıldı. Ayrıca logosu da paylaşılmış oldu.

    Aksiyon macera komedi filmi Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de yayınlanacak. Şu an için konusu net olarak bilinmiyor ancak animasyonlardan ve oyunlardan tanıdığımız daha fazla karakterin de filmde bulunması bekleniyor.

    Sonic the Hedgehog'un ilk filmi salgının başlamasından kısa bir süre önce vizyona girmişti. Her ne kadar gişe anlamında salgından etkilense de güzel bir başarı yakalamıştı ve 2020'nin en çok hasılat elde eden filmlerinden biri olmuştu. Bahsi geçen duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/02/sonic-the-hedgehog-2-movie-announced Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nesil jim carrey efsanesini bilmedikleri için adı bile geçmemiş
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozkn-t (Özkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Birinci film güzeldi izlemeyenlere tavsiye ederim.
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Jim Carrey yoksa izlenmez. Bir de başroldeki erkek ve kadına başka birisini bulamadınız mı ya çok iticiydiler ilk filmde.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    scientia 6 gün ( Mesaj Silindi ) Lithium
    Jim Carrey'in olmayacağı garanti mi? Belki üçüncü filme saklıyorlardır.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nesil jim carrey efsanesini bilmedikleri için adı bile geçmemiş
    Yanıtla +7
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun serisine göre gidiyorlar herhalde. Bundan sonra 3 çıkacak sonra Sonic & Knuckles. Sonra da "Memes" olarak göreceğiz.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Ben de öyle düşünüyorum. Zira Tails'ı ilk oyunda oynamıyorduk görmüyorduk. 2. oyunda vardı bunda da var. Hatta 2. oyundaki tema müziğini bu gelecek filmin teaser'ında kullanmışlar. Muhtemelen de after credits'te Knuckles'ı göreceğiz.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Açıkçası hem filmin başarısından hem pandemiye rağmen türü itibariyle o dar pastadaki gişe başarısından hem de filmin sonunda açık kapı olarak bırakılan o sahnelerden devamının geleceği anlaşılıyordu. İlk filmi ailecek sinemada izledik bunu da muhtemelen izleriz. Hem orijinal dili hem de dublajı çok başarılıydı bu arada.
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