The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı

Disney Plus'ın heyecanla beklenen yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'a dünya genelinde müthiş bir ilgi var. Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan Super Bowl fragmanı izlenme rekorları kırarak streaming dünyasında bir ilke imza atmayı başardı.

Deadline'da yer alan habere göre The Falcon and the Winter Soldier fragmanı sadece ilk 24 saati içerisinde sosyal medya platformlarında toplam 125 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı. 125 milyon izlenme rakamının streaming platformları için yeni bir rekor oldu. Daha önce Netflix veya Disney Plus gibi platformlar da yayınlanan hiçbir dizinin fragmanı bu rakama ulaşmayı başaramamıştı.

Daha önce örneğin WandaVision dizisinin fragmanı ilk 24 saatte 59 milyon, Black Widow filminin fragmanı 119 milyon, Star Wars: The Rise of Skywalker filminin fragmanı 111 milyon kişi tarafından izlenmişti. Bu alanda rekoru elinde bulunduran Avengers Endgame'in fragmanı ise 289 milyon izlenmişti.

The Falcon and the Winter Soldier dizisinin oyuncu kadrosunda Sebastian Stan (Bucky Barnes), Anthony Mackie (Sam Wilson), Daniel Brühl (Baron Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) ve Wyett Russell (US Agent/John Walker) gibi isimler yer alıyor. .

6 bölümden oluşan The Falcon and the Winter Soldier 19 Mart'ta Disney Plus platformunda seyircilerle buluşacak.

