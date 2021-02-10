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    The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı

    The Falcon and the Winter Soldier'ın Super Bowl fragmanı, 24 saatte 125 milyon izlenme rakamına ulaşarak streaming dünyasında yeni bir rekora imza attı.
    10 Şubat 2021, 22:00 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı

    Disney Plus'ın heyecanla beklenen yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'a dünya genelinde müthiş bir ilgi var. Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan Super Bowl fragmanı izlenme rekorları kırarak streaming dünyasında bir ilke imza atmayı başardı. 

    Deadline'da yer alan habere göre The Falcon and the Winter Soldier fragmanı sadece ilk 24 saati içerisinde sosyal medya platformlarında toplam 125 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı. 125 milyon izlenme rakamının streaming platformları için yeni bir rekor oldu. Daha önce Netflix veya Disney Plus gibi platformlar da yayınlanan hiçbir dizinin fragmanı bu rakama ulaşmayı başaramamıştı.

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    Daha önce örneğin WandaVision dizisinin fragmanı ilk 24 saatte 59 milyon, Black Widow filminin fragmanı 119 milyon, Star Wars: The Rise of Skywalker filminin fragmanı 111 milyon kişi tarafından izlenmişti. Bu alanda rekoru elinde bulunduran Avengers Endgame'in fragmanı ise 289 milyon izlenmişti.

    The Falcon and the Winter Soldier dizisinin oyuncu kadrosunda Sebastian Stan (Bucky Barnes), Anthony Mackie (Sam Wilson), Daniel Brühl (Baron Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) ve Wyett Russell (US Agent/John Walker) gibi isimler yer alıyor. .

    6 bölümden oluşan The Falcon and the Winter Soldier 19 Mart'ta Disney Plus platformunda seyircilerle buluşacak.



    https://deadline.com/2021/02/the-falcon-and-the-winter-soldier-marvel-super-bowl-ad-record-views-1234690914/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aksiyon dolu olacak gibi
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel olmuş tek kelimeyle
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    mezun2021itü 6 gün ( Mesaj Silindi )
    marvel film yapa yapa film yapmayı öğrendi hala öğreniyor kalite yükseliyor bakalım
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    scientia 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni Captain America kim olacak şimdi?
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    A ahmethi (Ahmet H.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fragmanda özel bişey yok , gayet sıradan geldi bana...
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    0 01myavuz (Mustafa YAVUZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evde yapacak iş yok, bu rekorlar normal.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    keşke DC filmleride kaliteli olsa ...
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir şekilde hikayesini devam ettiriyor Marvel. İkide bir sil baştan yapmadığı için de başarılı.
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    Moueson 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Marvel yapımları gittikçe kaliteli olmaya başladı. Wanda vision dizisi de buna bir örnek . Ayrıca bu diziler için yüksek bütçeler ayrılıyor.

    Bu dizininde gayet kaliteli ve aksiyon dolu olacağı fragmanın dan ve müziklerden belli . . O yüzden fragmanın izlenme rekoru kırmasına şaşırmadım .
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