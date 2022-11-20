Sonic ekibinin lideri sızıntı ticaretinden tutuklandı

Oyun dünyası bu hafta şok bir haberle sarsıldı. Sonic the Hedgehog karakterinin yaratıcısı olarak gösterilen ve oyun dünyasında önemli bir saygınlığı olan Yuji Naka ya da YU2 sızıntı ticareti yapmakla suçlanıyor.

Yuji Naka’nın suçu ne?

Japon medyasında göre Yuji Naka’nın başını belaya sokan olaylar zinciri 2020 yılına kadar gidiyor. Square Enix firmasının yeni bir Dragon Quest oyunu için Aiming stüdyosu ile ortaklık yapacağını öğrenen Yuji Naka hemen 10 bin lotluk hisse senedi aldı. Haber verdiği diğer iki çalışan da toplam 152 bin lotluk senet aldı. Böylece 3 kişi toplamda 360 bin dolarlık hisse ile gelecek olan haberi beklemeye başladı. Haber ile birlikte haliyle önemli kazançlar elde ettiler.

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Olay ortaya çıkınca Yuji Naka ve diğer 2 kişi gözaltına alındı. Insider Trading ya da sızıntı ticareti diyebileceğimiz suç oldukça ciddi ve büyük cezalar gerektiriyor. Square Enix yaşanan olaydan dolayı özür diledi ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

1984 yılında Sega bünyesine katılan Yuji Naka, Sonic ekibinin başına geçerek efsanenin başlamasını sağlamıştı. 2018 yılında Square Enix’e transfer olan Yuji Naka, Baland Wonderworld fiyaskosu sonrasında firmadan ayrılmıştı. Bu olay firmaya ikinci darbesi oldu denebilir.

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