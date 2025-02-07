Sonos küçülmeye gidiyor, 200 kişiyi işten çıkarıyor

Sonos küçülüyor
Geçtiğimiz tatil döneminde gelirlerde yüzde 15 civarında bir düşüş ön gören Sonos, çareyi küçülmekte buldu. Geçici CEO Tim Conrad, başka çarelerinin kalmadığını belirterek 200 kişiyi işten çıkaracaklarını duyurdu.
Geçtiğimiz ay Sonos iOS uygulamasının güncellemesinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle büyük bir krize sürüklenen Sonos’un asıl CEO’su istifa etmişti. Uygulama sorunlarının giderilmesi ve müşteri güveninin yeniden kazanılması şu anda şirketin en önemli problemi durumunda.
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.