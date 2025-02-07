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    Sonos küçülmeye gidiyor, 200 kişiyi işten çıkarıyor

    iOS uygulamasındaki problemlerin yol açtığı geri dönülemez hasar Sonos şirketini adeta yıktı. Koltuğu bırakan CEO’nun ardından şimdi de işten çıkarmalar başladı.
    Sonos Tam Boyutta Gör
    Bir yanda yapay zekâ etkisiyle yonga sektöründe hızlı büyüme göze çarparken, diğer yandan farklı sektörlerin halen global ekonomik sıkıntıların etkisinde kaldığı ve küçülmeye gittiğine şahit oluyoruz. Ses teknolojileri üreticisi Sonos da bunlardan birisi. 

    Sonos küçülüyor

    Geçtiğimiz tatil döneminde gelirlerde yüzde 15 civarında bir düşüş ön gören Sonos, çareyi küçülmekte buldu. Geçici CEO Tim Conrad, başka çarelerinin kalmadığını belirterek 200 kişiyi işten çıkaracaklarını duyurdu. 

    Geçtiğimiz ay Sonos iOS uygulamasının güncellemesinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle büyük bir krize sürüklenen Sonos’un asıl CEO’su istifa etmişti. Uygulama sorunlarının giderilmesi ve müşteri güveninin yeniden kazanılması şu anda şirketin en önemli problemi durumunda. 
     

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 18 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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