Sonsuz koşu oyunu Cracké Rush, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Squeeze Studio'nun yaptığı sonsuz koşu oyunu olan Cracké Rush, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.İlginizi Çekebilir Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak
Ayrıca Bkz. "Battle Royale türündeki Farlight 84, mobil cihazlar için duyuruldu"
Temple Run ve Subway Surfer tarzındaki olan bu yeni sonsuz koşu oyunu Cracké Rush'ta, yumurtalarını güvende tutması gereken endişeli ve aşırı korumacı bir devekuşunu kontrol ediyorsunuz.Oyunun klasik sonsuz koşu oyunlarından pek de bir farkı yok ancak keyifli durduğunu söylemek gerek. Aşağıdaki fragmanı izleyerek oyun hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.
Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 427MB boyutunda. iOS cihazınza yükleyebilmek için iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yüklemek için Android 6.0 veya sonraki bir srümü kullanıyor olmanız gerekli.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
kredibankalar.com ziyaret edin.
Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.