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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sonsuz koşu oyunu Cracké Rush, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

    Temple Run ve Subway Surfer tarzındaki endless run ya da Türkçesi ile sonsuz koşu oyunu Cracké Rush, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.
    1 sa.
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    1
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oy Ver

    Sonsuz koşu oyunu Cracké Rush, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Squeeze Studio'nun yaptığı sonsuz koşu oyunu olan Cracké Rush, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

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    Ayrıca Bkz. "Battle Royale türündeki Farlight 84, mobil cihazlar için duyuruldu"

    Temple Run ve Subway Surfer tarzındaki olan bu yeni sonsuz koşu oyunu Cracké Rush'ta, yumurtalarını güvende tutması gereken endişeli ve aşırı korumacı bir devekuşunu kontrol ediyorsunuz.Oyunun klasik sonsuz koşu oyunlarından pek de bir farkı yok ancak keyifli durduğunu söylemek gerek. Aşağıdaki fragmanı izleyerek oyun hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

    Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 427MB boyutunda. iOS cihazınza yükleyebilmek için iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yüklemek için Android 6.0 veya sonraki bir srümü kullanıyor olmanız gerekli.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    22 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devekuşu depresyonda?
    Yanıtla +2
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