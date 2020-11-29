Sonsuz koşu oyunu Cracké Rush, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Squeeze Studio'nun yaptığı sonsuz koşu oyunu olan Cracké Rush, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

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Temple Run ve Subway Surfer tarzındaki olan bu yeni sonsuz koşu oyunu Cracké Rush'ta, yumurtalarını güvende tutması gereken endişeli ve aşırı korumacı bir devekuşunu kontrol ediyorsunuz.Oyunun klasik sonsuz koşu oyunlarından pek de bir farkı yok ancak keyifli durduğunu söylemek gerek. Aşağıdaki fragmanı izleyerek oyun hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 427MB boyutunda. iOS cihazınza yükleyebilmek için iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yüklemek için Android 6.0 veya sonraki bir srümü kullanıyor olmanız gerekli.

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