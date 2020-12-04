Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı

    PlayStation'ın ve oyun dünyasının önemli markalarından biri olan Crash Bandicoot'un mobil oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı.
    2 hf.
    752
    1
    2
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Geliştiriciliğini King'in yaptığı sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir video yayınlandı. Videoda oynanışa dair daha fazla detay görebiliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Android cihazlar için çıktı"

    Crash Bandicoot: On the Run'ın şu anda Google Play sayfası ve App Store mağazası açık durumda. Oyunun 25 Mart 2021'de yayınlanması bekleniyor. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 730 MB. oyun çıkışında ücretsiz olacak. Oyun için paylaşılan yeni oynanış videosunu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sonsuz koşu oyunu Cracké Rush, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

    Tanıtım Yazısı

    Crash Bandicoot geri döndü ama bu kez mobil ortamlarda koşarak tozu dumana katıyor! Çoklu evreni Dr. Neo Cortex'ten kurtarmak için Wumpa Adası'nda yüksek tempolu kapışmalı koşulara katıl; sandıkları parçala, engellerden kaç ve favori karakterlerinle karşılaş... Crash evrenindeki favori baş düşmanlarınla kapışmak, ödüller kazanmak, bir üs inşa etmek ve silah yapımı da cabası. Hem de baştan aşağı kişiselleştirilebilen Crash ile birlikte!

    Klasik Crash Bandicoot oyun tarzı

    • En sevdiğin Crash Bandicoot karakterleriyle birlikte Wumpa Adası'nda koş, kay ve zıpla.
    • Birer klasik hâline gelmiş mekânlarda koşarak tozu dumana kat ve Kaplumbağa Ormanı, Kayıp Şehir, Tapınak Harabeleri gibi pek çok pisti keşfet!
    • Oyun içi mücadelelere katılıp ödüller kazanmak için saklı yolları takip et ve adadaki gizli ortamlara dal.

    Crash evreninin en iyi baş düşmanlarıyla kapış

    • Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex ve Dingodile gibi klasikleşmiş karakterlerle savaş ve süper ödüller kazan.
    • Bandicoot koşu becerilerini geliştir, Ada'da keşfe çık ve destansı mücadeleler vererek Dr. Neo Cortex’in tüm hizmetkârlarını alt et.
    • Onları alt ederken tarzından ödün verme. Ekstra DP puanları kazanmak için Crash'i kişiselleştir!

    Alet ve silah yapımında ustalaş

    • Tüm zamanların en sevilen karakteri Coco Bandicoot'la ekip ol ve tüm adadaki düşmanların yerini belirle.
    • Kapışmalı koşulara çık ve ödüllerin kilidini açarak üssünü inşa et, geliştir ve kişiselleştir.
    • Eşya toplama koşularından aldığın malzemelerle serumlar ve binalar yap.
    • Kapışmalı koşulara giderken yanına alabileceğin bombaların ve ışın tabancalarının kilidini açarak ödüller kazan!

    Oyunda ödüller kazan ve Crash'i kişiselleştir

    • Ünlü karakterlerin dış görünümlerinin ve kostümlerinin kilidini açarak tamamen sana özel bir Crash Bandicoot yarat ve kişiselleştir.
    • Crash'i kişiselleştir, koşuya çık; mücadelelerin, karakterlerin ve ödüllerin kilidini aç ve Bandicoot oyun deneyiminin zirvesine çık.

    Çok oyunculu modda arkadaşlarınla birlikte koşuya çık

    • Kendini geliştir ve çok oyunculu asenkronize koşularda diğer Bandicoot'lara katıl
    • Kişiselleştirilmiş diğer Crash dostlarınla yan yana adayı turla ve kendi şık Bandicoot ekibini yarat!
    • Oyun içi Crash puanları kazanarak solo ve takım liderlik tablolarında üst sıralara yüksel ve ödüller senin olsun.


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı
    12 sa.
    Wonder Woman 1984'ün gişe hasılatı beklenenden çok daha düşük
    14 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    playstation 1 in efsane oyunu. ne alaka koşma olayı. illla çağa ayak uydurtacaksınız.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Temple Run"giller familyasından olmuş, farkı yok. Gerçek Crash Bandicoot bu değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı 2 hf. Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir? 2 hf. Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi 2 hf. RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı 2 hf. The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle 2 hf. Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım 2 hf. Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz 2 hf. Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor 2 hf. Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı 2 hf. Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri 2 hf. Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba 2 hf. Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti 2 hf. MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı 2 hf. Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor 2 hf. Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk 2 hf. Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var 2 hf. Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu 2 hf. Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı Sonraki Instagram Ve Facebook Messenger’da Birleşti 2 hf. Ewan McGregor'lu Star Wars: Kenobi dizisinin çekimleri başlıyor 2 hf. Metal Gear Solid filminde Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu: Oscar Isaac 2 hf. Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek 2 hf. Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi 2 hf. Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek 2 hf. Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı 2 hf. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor? 2 hf. Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben 2 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Aralık 2020 2 hf. Ryanair, yeniden uçuş izni alan Boeing 737 Max’ten yüklü miktarda sipariş verdi 2 hf. ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash 2 hf. Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor 2 hf. The Witcher 1 oyunu GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz 2 hf. RTÜK dünyaca ünlü dijital içerik platformlarını Türkiye'ye davet etti 2 hf. David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı 2 hf. HyperX Cloud Revolver +7.1 oyuncu kulaklığı USB kontrol kutusu ile geliyor 2 hf. HP OMEN 15 - İnceleme 2 hf. HP OMEN X 2S - İnceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız