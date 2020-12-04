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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Android cihazlar için çıktı

    The Binding of Isaac'in öncesini anlatan The Legend of Bum-bo, PC ve Switch çıkışının ardından 1 yıl sonra Android için çıkışını gerçekleştirdi ancak abartılı bir fiyatla.
    2 hf.
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    2
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Binding of Isaac'in öncesini anlatan
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    Super Meat Boy ve The Binding of Isaac'in yapımcıları tarafından geliştirilen, The Binding of Isaac'in öncesini anlatan The Legend of Bum-bo, Andorid cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Fortnite sezon 5 Türkçe seslendirme ve Mandalorian görünümü ile geldi"

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    Oyun Android cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi ancak abartılı bir fiyat ile yayınlandığını da söylemek gerek. Oyun şu anda Google Play üzerinde 119,99 TL'ye satılıyor. Oyunu Android cihazınıza yükleyebilmek için Android 6.0 veya üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız lazım. Ayrıca 268 MB da boş yere ihtiyacınız var.

    Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    "Bu oyun Bumbo'nun oyunu. Çirkin şeyin Bumbo'dan çaldığı madeni parayı geri alma zamanı. Bana yardım eder misin?" -Bum-bo the Brave.

    Bum-bo’nun tek madeni parası gizemli bir varlık tarafından çalındığında ve lağımın içine çekildiğinde, Bum-bo kendini yozlaşmış düşmanların çocuklarıyla, korkularıyla ve nihayet sevgili parasını çalan canavarla karşı karşıya bulur.

    Özellikler

    • Modifiye edilebilen ve yükseltilebilen 100'den fazla benzersiz eşya.
    • Pasif yetenekler veren 80'den fazla benzersiz biblo.
    • Kendine has yetenekleri olan 4 farklı oynanabilir karakter.
    • 10 adet çirkin ama tatlı bölüm sonu canavarı.
    • 30 Düşman.
    • İnanılmaz müzikler.
    • Sizi kötü hissettirecek animasyonlu ara sahneler. 


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    koçari (ali burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anca %95 indirim falan olursa belki alırım
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    kadirengin22 (Kadir Engin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden bütün googleplay link paylaşımlarınız ingilizce sayfası üzerinden ? Direkt Türkçe dil üzerinden linklerini neden paylaşmıyorsunuz?
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