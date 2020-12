The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Android cihazlar için çıktı

Tam Boyutta Gör

Super Meat Boy ve The Binding of Isaac'in yapımcıları tarafından geliştirilen, The Binding of Isaac'in öncesini anlatan The Legend of Bum-bo, Andorid cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

Oyun Android cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi ancak abartılı bir fiyat ile yayınlandığını da söylemek gerek. Oyun şu anda Google Play üzerinde 119,99 TL'ye satılıyor. Oyunu Android cihazınıza yükleyebilmek için Android 6.0 veya üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız lazım. Ayrıca 268 MB da boş yere ihtiyacınız var.

Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

"Bu oyun Bumbo'nun oyunu. Çirkin şeyin Bumbo'dan çaldığı madeni parayı geri alma zamanı. Bana yardım eder misin?" -Bum-bo the Brave.

Bum-bo’nun tek madeni parası gizemli bir varlık tarafından çalındığında ve lağımın içine çekildiğinde, Bum-bo kendini yozlaşmış düşmanların çocuklarıyla, korkularıyla ve nihayet sevgili parasını çalan canavarla karşı karşıya bulur.

Özellikler

Modifiye edilebilen ve yükseltilebilen 100'den fazla benzersiz eşya.

Pasif yetenekler veren 80'den fazla benzersiz biblo.

Kendine has yetenekleri olan 4 farklı oynanabilir karakter.

10 adet çirkin ama tatlı bölüm sonu canavarı.

30 Düşman.

İnanılmaz müzikler.

Sizi kötü hissettirecek animasyonlu ara sahneler.

