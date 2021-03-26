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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, mobil cihazlar için yayınlandı

    PlayStation'ın ve oyun dünyasının önemli markalarından biri olan Crash Bandicoot'un mobil oyunu Crash Bandicoot: On the Run, iOS ve Android için yayınlandı.
    26 Mart 2021, 01:00 (2 sa.)
    189
    5
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Geliştiriciliğini King'in yaptığı sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "PUBG Mobile, 1 milyar kez indirilmeyi geride bıraktı"

    PlayStation markasının sevilen oyunlarından Crash Bandicoot, tarz değiştirerek mobil cihazlar için çıkışını yaptı. Crash Bandicoot: On the Run ismi ile yayınlanan oyun, sonsuz koşucu türünde bir oyun ve şu anda iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak yayınlanmış durumda.

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    Crash Bandicoot: On the Run‪!‬ Crash Bandicoot: On the Run‪!‬ Crash Bandicoot: On the Run‪!‬ Crash Bandicoot: On the Run‪!‬ King.com Limited Oyunlar Ücretsiz 250.1 MB

    Crash Bandicoot: On the Run! Crash Bandicoot: On the Run! Crash Bandicoot: On the Run! Crash Bandicoot: On the Run! King Aksiyon Ücretsiz 184M

    Çoklu evren kurtarma görevinde Crash Bandicoot ve kız kardeşi Coco'ya katıl!

    Engellerle dolu yollarda Crash ve Coco'nun koşmaya, zıplamaya, dönmeye ve parçalamaya devam etmesi için hızlı düşün. Doktor Neo Cortex'in adamlarını yen ve gizemli topraklarda hızla ilerle.

    Vahşi ve egzotik yerleri keşfetmek için kaymaya bak. Crash ve Coco'yu N.Sane Dış Görünüşlerle özelleştir, harika silahlarla cephanelik oluştur ve koşma becerilerini ödüller için geliştir.

    Bir ömür koşmaya hazır ol!



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