Sony, sessizliğini bozdu: 2023 Bravia XR TV serisi tanıtıldı

- Sony 2023 Bravia XR TV serisi
- Bravia XR X90L Full Array LED TV özellikleri
- Bravia XR A95L QD-OLED TV özellikleri
- Bravia XR X93L Mini LED TV özellikleri
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Sony 2023 Bravia XR TV serisi
Sony 2023 Bravia XR TV serisi, gücünü şirketin Bilişsel İşlemcisi XR’dan alıyor. Bu, TV’lerin uyarlanabilir gürültü azaltma, otomatik HDR ton eşleme ve daha fazlasına olanak tanıyan Sony XR Clear Image teknolojisi desteği dahil aynı temel teknoloji ve işlemeyi paylaştıkları anlamına geliyor. TV’ler kutusundan çeşitli ayarlar yapılmış, profesyonelce kalibre edilmiş şeklide çıkıyor; kurulum aşamasında en iyi görüntüyü almak için ekstra ayar yapmakla uğraşmıyorsunuz.
Sony’nin bazı modellerde çerçeveye yerleştirilmiş yeni tweeterlar dahil tasarımda ufak değişiklikler yaptığı göze çarpıyor. Görünmüyorlar, göze çarpmıyorlar ancak daha zengin ve daha fazla yayılan ses isteyenler için yeterli olmayacaktır; Sony’nin üst seviye soundbarları ile en iyi deneyim elde edilebilir. Yeni stant, harici hoparlör ve soundbarları yerleştirmeye çalışırken biraz daha fazla esneklik sağlıyor.
Gaming ve Eco kontrol paneli, yeni TV modelleriyle gelen özelliklerden. Bu, oyun oynamak istediğiniz çeşitli ayarları bulmanızı ve düzenlemenizi kolaylaştırıyor. Oyun tarafında, VRR, hareket bulanıklığını azaltma ve hatta FPS oyunlarında hedef vurmayı kolaylaştıran bir ayar bile var. Eco tarafı tahmin edeceğiniz üzere çeşitli güç tasarruf ayarlarının olduğu yer.
Bravia XR X90L Full Array LED TV özellikleri
Bravia XR A95L QD-OLED TV özellikleri
Bravia XR X93L Mini LED TV özellikleri
TV’ler Google’ın Android TV sistemini temel alsa da tüm modeller Apple TV uygulaması, kablosuz aktarım için AirPlay 2 ve çeşitli akıllı tv cihazlarının kontrolü için HomeKit’i destekliyor. Ayrıca Amazon Alexa ve Asistan sesli arama gibi Google servisleriyle de uyumlular. Sony, 2023 Bravia XR TV serisinin fiyatları ve çıkış tarihi hakkında bilgiyi 2023 baharında açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım başka versiyonları da gelmez