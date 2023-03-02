Sony, sessizliğini bozdu: 2023 Bravia XR TV serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör CES’te LG ve Samsung gibi büyük TV üreticilerinin çoğu üst düzey TV’lerini duyurmuştu ancak Sony yoktu. Şirket, şimdi en yeni üst seviye TV modellerini tanıttı. 2023 Bravia XR TV’ler güçlü özelliklerle geliyor. X95L & X93L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED ve A80L OLED, Sony’nin 2023 akıllı TV serisini tamamlıyor.

Sony 2023 Bravia XR TV serisi

Sony 2023 Bravia XR TV serisi, gücünü şirketin Bilişsel İşlemcisi XR’dan alıyor. Bu, TV’lerin uyarlanabilir gürültü azaltma, otomatik HDR ton eşleme ve daha fazlasına olanak tanıyan Sony XR Clear Image teknolojisi desteği dahil aynı temel teknoloji ve işlemeyi paylaştıkları anlamına geliyor. TV’ler kutusundan çeşitli ayarlar yapılmış, profesyonelce kalibre edilmiş şeklide çıkıyor; kurulum aşamasında en iyi görüntüyü almak için ekstra ayar yapmakla uğraşmıyorsunuz.

Sony’nin bazı modellerde çerçeveye yerleştirilmiş yeni tweeterlar dahil tasarımda ufak değişiklikler yaptığı göze çarpıyor. Görünmüyorlar, göze çarpmıyorlar ancak daha zengin ve daha fazla yayılan ses isteyenler için yeterli olmayacaktır; Sony’nin üst seviye soundbarları ile en iyi deneyim elde edilebilir. Yeni stant, harici hoparlör ve soundbarları yerleştirmeye çalışırken biraz daha fazla esneklik sağlıyor.

Gaming ve Eco kontrol paneli, yeni TV modelleriyle gelen özelliklerden. Bu, oyun oynamak istediğiniz çeşitli ayarları bulmanızı ve düzenlemenizi kolaylaştırıyor. Oyun tarafında, VRR, hareket bulanıklığını azaltma ve hatta FPS oyunlarında hedef vurmayı kolaylaştıran bir ayar bile var. Eco tarafı tahmin edeceğiniz üzere çeşitli güç tasarruf ayarlarının olduğu yer.

Bravia XR X90L Full Array LED TV özellikleri

Tam Boyutta Gör Sony, fiyat bilgisini paylaşmadı ancak X90L, Bravia XR ailesinde giriş seviye olarak konumlandırıldığından muhtemelen serinin en uygun fiyatlı modeli olacak. Geçtiğimiz yıl çıkan X90K’nın yerini alan model, gelişmiş Clear Image upscaling ve önemli ölçüde azaltılmış blooming ile birlikte full-array LCD panele sahip. Eski modele kıyasla parlaklık %30 artırılmış. Ayrıca artık plastik çerçeve yerine alüminyum çerçeve bulunuyor ve 98 inçlik modelin eklenmesiyle birlikte X90L, Sony’nin 2023 Bravia XR serisindeki en büyük TV.

Bravia XR A95L QD-OLED TV özellikleri

Tam Boyutta Gör OLED modelleri A80L ve A95L, LG C2 gibi rakipleriyle kıyaslandığında daha iyi kontrasta sahip olmasının yanında Sony’nin gölgelerdeki detayları korumada çok iyi iş çıkardığı söyleniyor. QD-OLED paneli ve Bilişsel İşlemcisi ile dikkat çeken A95L, geçen yılın modelinden iki kat daha parlak görüntü sunuyor.

Bravia XR X93L Mini LED TV özellikleri

Tam Boyutta Gör X93L ve X95L, Sony’nin en üst seviye televizyonlarını isteyenlere hitap ediyor. Her iki modelde de Mini LED ekran bulunuyor. Yalnız, X93L, Sony XR Clear Image teknolojisiyle gelmiyor. X95L’in yalnızca 85 inçlik modeli mevcut. Deneyim noktasında, Sony’nin bu modellerinin normal aydınlatılmış bir odada detayları korurken son derece doğru renkler sunduğu ancak Clear Image teknolojisine sahip olmadığından X93L modelinin film greni gibi şeylerin daha fazla dikkat çektiği söylense de gün sonunda her iki TV de film meraklıların ilgisini çekecektir.

TV’ler Google’ın Android TV sistemini temel alsa da tüm modeller Apple TV uygulaması, kablosuz aktarım için AirPlay 2 ve çeşitli akıllı tv cihazlarının kontrolü için HomeKit’i destekliyor. Ayrıca Amazon Alexa ve Asistan sesli arama gibi Google servisleriyle de uyumlular. Sony, 2023 Bravia XR TV serisinin fiyatları ve çıkış tarihi hakkında bilgiyi 2023 baharında açıklayacak.

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Sony 2023 Bravia XR TV serisi tanıtıldı: İşte özellikleri