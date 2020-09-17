Sony A7C tam kare makine; içerik üreticilerini hedefliyor

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YouTube veya Twitch gibi platformlarda içerik yayıncılığının giderek artması kamera üreticilerini de bu alana yönlendirdi. Video kameraların yanında profesyonel makineler bile içerik üreticileri için bir veya birkaç model barındırmaya başladı.

Sony A7C özellikleri ve fiyatı

Sony A7C tam kare aynasız fotoğraf makinesi A7 serisindeki en uygun fiyatlı model olurken tasarımı ise seriden oldukça farklılaşıyor. Makine daha çok vlogger ve YouTube içerik üreticilerine hitap ediyor.

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Model 24.2MP çözünürlüğünde tam kare sensör kullanıyor. Sensör 693 faz algılama noktası ile ultra hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. 14-bit RAW ve JPEG formatlarında 10fps sıralı çekim yeteneği mevcut. Yapay zeka sayesinde insan ve hayvan göz takibi, nesne takibi, ayarlanabilir otomatik odaklama geçiş hızları gibi özellikler mümkün oluyor.

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100-51,200 ISO aralığı 50-204,800 aralığına genişleyebiliyor ve düşük ışıkta yüksek performans elde ediliyor. 4:2:0 8-bit ve 100Mbps oranlarında tam piksel okuma ile 4K 30fps ya da Full HD 120fps kayıt yapılabiliyor. 4K kayıtta otomatik odaklama desteği mevcut.

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Gövde içerisinde 5 eksenli bir görüntü sabitleme yer alırken 2.36 milyon noktalı OLED elektronik vizör sol üste yerleşmiş. 3 inçlik 950K noktalı ekran dönebiliyor. Dokunmatik özelliği ise sadece odaklama için kullanılabiliyor.

UHS-II desteği ile hafıza kartlarına tek bir sıralı çekimde 45 sıkıştırılmamış RAW görüntü aktarılabiliyor. Gövde 509 gram ağırlığında. Batarya ise elektronik vizör ile 680 çekim, LCD ekran ile 740 çekim sınırı sunuyor.

Sony A7C tam kare aynasız fotoğraf makinesi sadece gövde olarak 1800$ ancak FE 28-60mm f/4-5.6 lens barındıran paket; 2100$ gibi indirimli bir fiyata sahip. Satışlar Ekim sonlarında başlayacak.

https://www.engadget.com/sony-a7c-compact-body-stabilization-010041518.html

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