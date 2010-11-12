Sony, cep boyutundaki kamerası Bloggie Touch Pocket HD'yi duyurdu.

Sony, cep boyutunda hazırladığı video kamerası Bloggie Touch Pocket HD'yi duyurdu. 15.2mm x 107mm x 52mm ölçülere ve 125 gram ağırlığa sahip olan video kamera Full HD çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. 4GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeğiyle üretilen Bloggie Touch Pocket HD, 12.8 mp çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Sürgülü USB girişine yer verilen kamerada 3 inç boyutunda kapasitif ekran kullanılmış. Sony, çekilen videoların HD TV'lerde rahatça izlenebilmesi için Bloggie Touch Pocket HD'de HDMI çıkışına da yer vermiş.

Sony'nin cep boyutunda hazırladığı Full HD kayıt özellikli video kamerası Bloggie Touch Pocket HD, 180$ (4GB) ve 200$ (8GB) fiyat etiketine sahip olacak.