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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı

    Sony, geçtiğimiz yıl tanıttığı Vision S isimli elektrikli otomobilini halka açık yollarda test etmeye başladı. Paylaşılan test görüntülerinde ayrıca şirketin yeni drone'u Airpeak de yer aldı.
    6 sa.
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    17
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    3

    Teknoloji devi Sony, CES 2020'de sürpriz bir çıkış yapmış ve Vision S isimli elektrikli otomobil konseptini görücüye çıkarmıştı. Japon şirket söz konusu etkinlik sonrası araçla ilgili pek fazla bilgi paylaşmadı ama geçtiğimiz aylarda Sony Vision S'in yol testlerine başlanacağını öğrenmiştik.

    Sony sonunda bu konuda yeni bir adım attı ve hem Vision S'in geliştirme sürecinde neler yapıldığını özetleyen hem de otomobilin karlı yollardaki testlerini gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan video Sony Vision S ile ilgili pek fazla yeni bilgi vermese de Japon şirketin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını görebiliyoruz. Zira şirketin gerçekten otomotiv sektörüne adım atıp atmayacağı merak konusuydu.

    Sony, elektrikli otomobil konseptini ilk duyurduğunda araçta 33 tane sensör olduğunu açıklamıştı. Videodan öğrendiğimiz kadarıyla aradan geçen süreçte bu sayı 40'a çıkarılmış. Ayrıca Vision S'e bazı yeni özellikler eklendiğini bazılarının da geliştirme aşamasında olduğu görülüyor. Sesli asistan, el ve kol hareketleriyle kontrol, OTA güncelleme, 5G bağlantı özelliği ve sürücü görüntüleme sistemini bu özellikler arasında göstermek mümkün.

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    Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı
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    Ayrıca videonun bir kısmında bir kişinin Playstation kontrolcüsüyle aracın multimedya sisteminde oyun oynadığı görülüyor. Anlaşılan o ki Sony, otomobilin konsolunu boydan boya kaplayan bilgi-eğlence sisteminin özellikle 'eğlence' kısmında çeşitli sürprizler hazırlıyor.

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    Sony Vision S'in teknik özellikleriyle ilgili henüz yeni bir açıklama yok. Otomobilin ön ve arka aksında bulunan birer elektrik motorunun dört tekerlekten çekiş imkanı sağladığı ve toplamda 544 beygir güç ürettiği açıklanmıştı. Vision S'in 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamladığı ve maksimum 240 km/s sürat yapabildiği de verilen bilgiler arasındaydı. Fakat otomobilin batarya kapasitesi, menzili ve ne zaman satılacağı gibi bilgiler hala belirsiz.

    Sony Vision S'in arkasında pek çok şirketin imzası bulunuyor. Bosch, Continental, AlMotive, Elektrobit Automotive, Valeo, Vodafone, ZF Group ve Magna Steyr gibi pek çok şirket Sony'nin iş ortakları arasında.

    Not: Yukarıdaki videonun uzun halini kaynak kısmında bulabilirsiniz.



    https://www.youtube.com/watch?v=HBGu43ElXZM Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    oneyy1905 (Savaş ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen MustafaC5
    500 ise bedava

    Şu anki parayla en az 1.5 diyorum ben.
    Yanıtla +10
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    TheCaliph_ 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha ihtiyaç kredisiz PS5 alamayan halk, Sony'nin elektrikli arabasına seviniyor
    Yanıtla +8
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony yaparsa elektrikli araba markasının mercedes’i olur.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple dan önce bişey yaptılar sonunda
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada yaşasakta şu araçları görebilsek alabilsek keşke
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    K.MARAŞLI TURAN (turan koz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkasında SONY yazısı olmalı
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    homebird (Bilen BİLİR) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aracın airback i olmadan hareket halinde olması çok ilginç, hem de Avrupa'da.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Emekkk 32 dk. ( Mesaj Silindi ) homebird
    dirençli airbag fark etmedin sanırım
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    TheCaliph_ 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha ihtiyaç kredisiz PS5 alamayan halk, Sony'nin elektrikli arabasına seviniyor
    Yanıtla +8
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oğlum basın vergiyi binecekse godomanlar binsin birde biz binelim vatandaşa
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    wehrmacht (- -) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mercedes ve bmw bile birleşecek rekabet edemezler bunlarla
    Yanıtla +2
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony yaparsa elektrikli araba markasının mercedes’i olur.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Bu sırada Mercedes ne yapacak
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    36 (Beyaz Apartman) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    60 50 k dan aşağı olmaz
    1 Yanıt Yanıtla
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) 36
    1 milyon türk lirası.
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    thinkwithbrain 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    safi kalite
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    2133 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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