Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı

Teknoloji devi Sony, CES 2020'de sürpriz bir çıkış yapmış ve Vision S isimli elektrikli otomobil konseptini görücüye çıkarmıştı. Japon şirket söz konusu etkinlik sonrası araçla ilgili pek fazla bilgi paylaşmadı ama geçtiğimiz aylarda Sony Vision S'in yol testlerine başlanacağını öğrenmiştik.

Sony sonunda bu konuda yeni bir adım attı ve hem Vision S'in geliştirme sürecinde neler yapıldığını özetleyen hem de otomobilin karlı yollardaki testlerini gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan video Sony Vision S ile ilgili pek fazla yeni bilgi vermese de Japon şirketin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını görebiliyoruz. Zira şirketin gerçekten otomotiv sektörüne adım atıp atmayacağı merak konusuydu.

Sony, elektrikli otomobil konseptini ilk duyurduğunda araçta 33 tane sensör olduğunu açıklamıştı. Videodan öğrendiğimiz kadarıyla aradan geçen süreçte bu sayı 40'a çıkarılmış. Ayrıca Vision S'e bazı yeni özellikler eklendiğini bazılarının da geliştirme aşamasında olduğu görülüyor. Sesli asistan, el ve kol hareketleriyle kontrol, OTA güncelleme, 5G bağlantı özelliği ve sürücü görüntüleme sistemini bu özellikler arasında göstermek mümkün.

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Ayrıca videonun bir kısmında bir kişinin Playstation kontrolcüsüyle aracın multimedya sisteminde oyun oynadığı görülüyor. Anlaşılan o ki Sony, otomobilin konsolunu boydan boya kaplayan bilgi-eğlence sisteminin özellikle 'eğlence' kısmında çeşitli sürprizler hazırlıyor.

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Sony Vision S'in teknik özellikleriyle ilgili henüz yeni bir açıklama yok. Otomobilin ön ve arka aksında bulunan birer elektrik motorunun dört tekerlekten çekiş imkanı sağladığı ve toplamda 544 beygir güç ürettiği açıklanmıştı. Vision S'in 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamladığı ve maksimum 240 km/s sürat yapabildiği de verilen bilgiler arasındaydı. Fakat otomobilin batarya kapasitesi, menzili ve ne zaman satılacağı gibi bilgiler hala belirsiz.

Sony Vision S'in arkasında pek çok şirketin imzası bulunuyor. Bosch, Continental, AlMotive, Elektrobit Automotive, Valeo, Vodafone, ZF Group ve Magna Steyr gibi pek çok şirket Sony'nin iş ortakları arasında.

Not: Yukarıdaki videonun uzun halini kaynak kısmında bulabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=HBGu43ElXZM

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